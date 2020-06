Spomlek został Mistrzem Krajowym Konkursu AgroLiga 2019

Nagrody z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odebrał Pan Marek Kalinowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Spomlek oraz Pani Agnieszka Kamela, Dyrektor Skupu Surowca.

Mistrzem Krajowym Konkursu AgroLiga 2019 w kategorii Firmy została Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek oraz Ogrody Hortulus. W kategorii Rolnicy: Agata i Cezary Kosińscy oraz Danuta i Zygmunt Stromscy. W konkursie, w obu kategoriach, przyznano też kilkanaście tytułów wicemistrza i laureata AgroLigi 2019.

Prezydent Andrzej Duda dziękował wyróżnionym za dawanie przykładu innym gospodarzom i przedsiębiorcom, a także za zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego. Podkreślił, że na początku pandemii, dzięki polskim producentom nikomu nie zabrakło żywności.



Dzisiaj jesteśmy ogromnie liczącym się producentem żywności na świecie – akcentował na Gali Prezydent RP, dodając, że nasze produkty są za granicą popularne, coraz lepiej się sprzedają i dzięki temu rozsławiana jest Polska. Z całego serca gratuluję tych wspaniałych osiągnięć, wielkiego sukcesu i wyróżnienia. Bo konkurencja – jak zawsze – była bardzo ostra i bardzo wiele firm, gospodarstw, rolników stało na najwyższym poziomie w tej konkurencji, realizując swoje codzienne zadania, pracę, służbę - zaznaczył Prezydent RP Andrzej Duda. Ocenił, że nasze rolnictwo plasuje się na światowym poziomie.



- To dla nas wielkie wyróżnienie, ogromny zaszczyt być w krajowej czołówce nagrodzonych firm reprezentujących agrobiznes. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek to firma polska, której właścicielami są rolnicy i pracownicy, którzy od 1909 roku tworzą jej historię jednocześnie dążąc do nieustającego rozwoju. Rozwój firmy idzie w parze z rozwojem gospodarstw rolnych z całej Polski, naszych dostawców mleka, którzy tworzą fundamenty polskiego rolnictwa. Tytuł Mistrza Krajowego Konkursu AgroLiga 2019 utwierdza nas w przekonaniu, że nasze starania i praca ludzi, dostrzegana jest przez władze państwowe - mówi Edward Bajko, Prezes Mleczarni Spomlek.

Konkurs AgroLiga organizowany jest od 1993 roku. Od 2008 roku Honorowy Patronat na Galą AgroLigi sprawuje Prezydent RP. Laureaci konkursu, zarówno szczebla krajowego, jak i wojewódzkiego, stają się symbolem przedsiębiorczości i gospodarności w polskim rolnictwie oraz agrobiznesie.