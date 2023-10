Danone właśnie rozpoczął współpracę merytoryczno-praktyczną z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Bezpośrednim partnerem tego porozumienia ze strony AGH będzie Wydział Zarządzania. Kooperacja dotyczy wypracowywania innowacyjnych rozwiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju – w tym ESG, szczególnie w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Inicjatywa ma na celu budowanie synergii pomiędzy światami nauki i biznesu.

Danone rozpoczął współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. / fot. Materiały prasowe

Danone i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rozpoczynają współpracę

Długoterminowa współpraca obejmuje działania, dotyczące rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, wspierania transformacji przemysłu na rzecz zrównoważonego rozwoju i skutecznego wdrażania standardów ESG, a także integracji pomiędzy przemysłem a nauką. Danone i AGH będą realizować projekty wdrożeniowe i pilotażowe w sektorze usługowym oraz z zakresu środowiskowego zarządzania produktami. Prowadzone będą także prace naukowo-badawcze oraz rozwojowe, obejmujące m.in. współpracę z kołami naukowymi, działającymi na uczelni, a także wzajemne udostępnianie i rozwijanie bazy laboratoryjnej i technologicznej. Partnerzy planują też wspólne pozyskiwać fundusze zewnętrzne na projekty i programy związane z zakresem ich działalności oraz prowadzić warsztaty, konferencje i seminaria, a także podejmować inne inicjatywy edukacyjne.

– Niezmiennie dążymy do tego by nasz wpływ na szeroko rozumiane otoczenie, był jak najbardziej pozytywny. Stąd szereg działań mających na celu minimalizowanie naszego oddziaływania na środowisko. Rozpoczynając współpracę z AGH, łączymy siły by tworzyć rozwiązania, które korzystnie wpłyną na rozwój procesów pod wieloma względami – w tym środowiskowym. Wierzymy w edukację, dlatego do projektu, realizowanego wspólnie z naszym nowym partnerem podchodzimy z wielkim entuzjazmem – mówi Robert Eliasz, Dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu.

Grupa spółek DANONE, opierając swoją strategię na założeniu, że zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem, w którym jeden element nie może funkcjonować bez drugiego, szczególną uwagę przykłada do udoskonalania produktów, ich opakowań oraz metod wytwarzania, a także zamykania obiegu. Współpraca z AGH umożliwi jeszcze efektywniejszą realizację tych celów.

Współpraca gwarancją rozwoju

Fabryka serków i jogurtów Danone w Bieruniu na Śląsku, która będzie centrum współpracy pomiędzy firmą a krakowską Uczelnią, to jedno z najważniejszych europejskich centrów produkcyjnych DANONE. Powstające tu produkty mleczne trafiają na rynek polski oraz są eksportowane do przeszło 20 krajów w Europie oraz USA. AGH to z kolei uznany w międzynarodowym środowisku uniwersytet, prowadzący działalność badawczą i edukacyjną m.in. w zakresie nauk ścisłych, oferujący także możliwość kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Uczelnia podąża za światowymi trendami, tworząc nowe kierunki, jednocześnie zachowując te klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju.

– Jako Wydział kształcący studentów na kierunkach Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka i Ekonometria cieszymy się, że rozpoczynamy współpracę z Danone. Jest to podmiot, który ma wiele do zaoferowania naszym studentom. Bezpośredni kontakt z najwyższymi standardami w obszarze zarządzania i wykorzystania najnowszych technologii, które reprezentuje Danone, będzie na pewno bardzo korzystny zarówno dla studentów, jak i pracowników naszego Wydziału. W ramach tej współpracy również będziemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Na mocy tego porozumienia będziemy podejmować wiele inspirujących inicjatyw, mamy nadzieję, że przyczynią się one nie tylko do rozwoju bezpośrednio zaangażowanych, ale także wpłyną pozytywnie na cały system gospodarczo-społeczny – podsumowuje Dziekan Wydziału Zarządzania AGH dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH.

Od ponad 30 lat, czyli od początku swojej działalności w Polsce, grupa spółek DANONE realizuje podwójne zobowiązanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. W ramach tego podejścia firma chroni zasoby planety m.in. systematycznie i skutecznie obniżając ślad środowiskowy i przykładając wielką wagę do wywierania pozytywnego wpływu na polską gospodarkę i jakość życia Polaków. Danone współpracuje z polskimi rolnikami, od których pochodzi 100% mleka, jakie przetwarza fabryka serków i jogurtów w Bieruniu. Firma koncentruje się również na wspieraniu społeczności lokalnych oraz angażuje się w działania, mające na celu kształcenie przyszłych pokoleń przedsiębiorców. Kooperacja z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie jest tego kolejnym wyrazem.

O grupie spółek DANONE:

DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy - w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. W 8 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy.

