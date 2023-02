W 2022 r. całkowite obroty duńskiego giganta mleczarskiego Arla wzrosły o 23,2 proc. do 13,8 mld euro (w 2021 roku było to 11,2 mld euro). Wzrost sprzedaży został osiągnięty niemal wyłącznie poprzez podwyżki cen.

Arla zaprezentowała swoje wyniki za 2022 rok/ fot. Shutterstock

Zdaniem spółki stabilny popyt i stagnacja podaży doprowadziły do ​​wzrostu cen rynkowych i detalicznych, co pozytywnie wpłynęło na wzrost sprzedaży. Arla osiągnęła zysk netto w wysokości 382 mln euro w 2022 r., czyli 2,8% przychodów.

Z kolei w Arla Europe przychody wzrosły o 17,4 procent do 7,8 mld euro w porównaniu z 6,6 mld euro w 2021 roku. Oddział Arla International zwiększył swoje przychody o 17,2 procent do 2,463 mld euro (wobec 2,101 mld euro w 2021 r.), co wynika głównie ze wzrostu cen spowodowanych inflacją.

Arla stawia na zrównoważony rozwój

Lillie Li Valeur, szefowa niemieckiego oddziału w Arla Foods, cytowana przez lebensmittelpraxis.de, mówi: „Spodziewamy się kolejnego niestabilnego roku z dużą presją kosztową na rynku niemieckim. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego będziemy nadal silnie koncentrować się na naszych markach i konsekwentnie rozwijać kwestie zrównoważonego rozwoju – zarówno w całym naszym łańcuchu dostaw, jak i w naszych działaniach marketingowych oraz na poziomie produktu”.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl