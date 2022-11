W rozmowie z "Super Expressem" europosłanka Sylwia Spurek stwierdziła, że należy zlikwidować program "Szklanka mleka" w szkole oraz bary mleczne w obecnej formule. Na te słowa zareagował lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. "I co następne? Delegalizacja rosołu i schabowego?" - pyta.

Spurek: należy zlikwidować program "Szklanka mleka" oraz bary mleczne, fot. shutterstock

Sylwia Spurek chce likwidacji barów mlecznych

Sylwia Spurek w rozmowie z "Super Expressem" przekazała, że chce pokazać wszystkim partiom politycznym, że sektor hodowlany to tykająca bomba, i społeczna, i środowiskowa.

- Ale musimy też skończyć z promocją mięsa, mleka, jaj za publiczne pieniądze. Do likwidacji są fundusze promocji takich produktów, do likwidacji jest też program "Szklanka mleka" w szkole, ale również bary mleczne w obecnej formule - powiedziała europosłanka Spurek. W zamian proponuje dopłaty do barów wegańskich, które oferują zdrową i etyczną żywność.

Delegalizacja rosołu i schabowego?

- Po zakazie hodowli, wędkarstwa, promocji mięsa i nabiału, pani Sylwia Spurek proponuje likwidację barów mlecznych i programu 'Szklanka mleka' w szkołach". I co następne? Delegalizacja rosołu i schabowego? - odpowiedział na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL.

Więcej w money.pl

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl