Stabilizacja cen produktów mleczarskich na świecie

Wzrosły ceny większości produktów mlecznych na rynku hurtowym

Obecnie ceny zbytu w Polsce podstawowych produktów mleczarskich tj. masła i mleka w proszku są wyższe niż w roku ubiegłym

Ceny zbytu tych produktów w Polsce są niższe średnio o około 25 proc. niż ceny światowe

Na takim samym poziomie pozostała cena zbytu pełnego mleka w proszku tj. 3,458 euro/tonę. Podobnie zachowały się ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku, którego ceny wzrosły o około 0,6% uzyskując przeciętny poziom 2,850 euro/tonę. O 2,2% wzrosła cena sera typy cheddar tj. do poziomu średnio 3,719 euro/tonę. O 2,0% wzrosły ceny masła tj. do poziomu średnio 4,890 euro/tonę oraz nieznacznie bezwodnego tłuszczu mlecznego tj. do poziomu średnio 5,257 euro/tonę. - Należy zadać zasadnicze pytanie jak to może przełożyć się na rynek europejski a przede wszystkim na rynek polski - mówi Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Zauważa, że obecnie ceny zbytu w Polsce podstawowych produktów mleczarskich tj. masła i mleka w proszku są wyższe niż w roku ubiegłym, nieco niższy jest wzrost cen zbytu serów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Natomiast gdyby bezpośrednio przełożyć cenę z giełdy nowozelandzkiej na rynek polski to ceny zbytu wyniosłyby jak niżej:

- masło 22,5 zł/kg,

- pełne mleko w proszku 15,9 zł/kg,

- odtłuszczone mleko w proszku 13,1 zł/kg.

- Z ubolewaniem stwierdzam, że ceny zbytu tych produktów w Polsce są zdecydowanie niższe tj. średnio o około 25 proc. - zaznacza Waldemar Broś.

Jesteś producentem nabiału (np. sera)? Chcesz sprzedać lub kupić sery? Dodaj swoje ogłoszenie kupna/sprzedaży w naszym nowym serwisie Giełda Rolna!