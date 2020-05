Standard PIM Bez GMO zyskuje uznanie

Celem standardu jest wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie produkcji żywności BEZ GMO oraz wsparcie w realizacji wymagań prawnych.

Coraz więcej firm zajmujących się przetwórstwem mleka decyduje się na poddanie się certyfikacji Standardu PIM „Bez GMO”. Obecnie już 150 firm z branży mleczarskiej i firm współpracujących z branżą mleczarską jest zainteresowanych wdrożeniem standardu. 30 firm spełniło wymagania przeszło pozytywnie proces certyfikacji Standard PIM „Bez GMO”. W gronie posiadaczy certyfikatu znajdują się między innymi największe polskie spółdzielnie mleczarskie. Ponadto Standard cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród firm paszowych.

- Zainteresowanie standardem stale wzrasta, cały czas zgłaszają się kolejne podmioty w celu poszerzenie wiedzy dotyczącej standardu, co nas niezmiernie cieszy. - mówi Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Pani Agnieszka Maliszewska. - Podstawową przewagą standardu „Bez GMO” jest jego kompleksowość i dopasowanie do specyfiki działalności danego uczestnika. Jest to jedyny polski standard dostosowany do polskich wymogów - dodaje Dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Posiadając Certyfikat PIM „Bez GMO” producenci są w stanie udowodnić realizację wymagań prawnych odnośnie znakowania produktów BEZ GMO zarówno konsumentom ale też klientom krajowym i zagranicznym.

Wszystkie firmy zainteresowane standardem PIM „Bez GMO” zapraszamy do bezpośredniego kontakt z biurem Polskiej Izby Mleka