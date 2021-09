Startuje 6. edycja Wielkiej Loterii Almette

Jest urządzony pod klucz, więc można w nim natychmiast zamieszkać. Jest całkowicie EKO i do tego SMART. Znajduje się w najwyżej w Polsce położonej miejscowości Ząb i rozpościera się z niego zapierający dech w piersiach widok na panoramę Tatr. A teraz jeszcze ma własne SPA! O czym mowa? O całorocznym, w pełni wyposażonym i ubezpieczonym domu, który można wygrać w szóstej edycji Wielkiej Loterii Almette.

Może w niej wziąć udział każdy, kto zakupi puszysty serek Almette i zarejestruje kod z opakowania. Dodatkowo codziennie będą losowane nagrody o wartości 7 x 1000 zł. Przepis na spełnienie marzeń o własnym domu ze spa w sercu Tatr jeszcze nigdy nie był tak prosty!

Tatry. Góry, w których można poczuć prawdziwy kontakt z naturą – napawać oczy przepięknymi widokami, odetchnąć świeżym powietrzem, zapomnieć o codzienności. Ach, jak cudownie by było mieć tam dom… Doskonale wie o tym marka Almette i dlatego w najnowszej edycji loterii do wygrania jest całoroczny, drewniany i urządzony pod klucz dom z jednej strony z widokiem na Giewont, a z drugiej na pasmo Babiej Góry. Jak spełnić marzenie o takiej górskiej rezydencji? I to z własnym SPA? Wystarczy zaledwie jeden kod z opakowania.

Wszędzie dobrze, ale…

…w domu w Tatrach najlepiej! Zwłaszcza, gdy dom ten urządzony pod klucz i zbudowany w duchu eko. Całoroczny drewniany dom, który czeka na swojego właściciela – zwycięzcę loterii Almette – jest ekologiczny, energooszczędny, komfortowy i inteligentny. No i przytulny! Urządzony w stylu nowoczesnym ma dwie sypialnie i salon z kominkiem, dzięki czemu będzie idealny dla całej rodziny. To wyjątkowo eko inwestycja z fundamentami obłożonymi naturalnym kamieniem. Ogrzewanie? Postawiono na dwa systemy – bezemisyjny kocioł elektryczny oraz kominek z płaszczem wodnym. Oba działają niezależnie, sterowane są automatyką, a ogrzewanie można włączać i wyłączać za pomocą smartfona, dzięki systemowi Smart Dom. Ponadto projektanci domu Almette postawili na odnawialne źródła energii. Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, która zamienia energię słoneczną w elektryczną. Zainstalowane moduły pozwalają na produkcję własnego prądu na potrzeby ogrzewania i oświetlenia. We wnętrzach umieszczono także energooszczędne oświetlenie LED. Rozwiązania te mają pozytywny wpływ na środowisko, a ponadto pozwalają znacząco zaoszczędzić na rachunkach. Ale to nie wszystko! Nie dość, że dom urządzony jest pod klucz i jest w nim wszystko, począwszy od urządzeń AGD i RTV (tak, jest tam lodówka wypełnioną serkami Almette, a także zmywarka i pralka oraz telewizor!) po drobiazgi, jak lampy, świece, ręczniki, kwiaty czy nawet zastawa stołowa, które swoją kolorystyką i stylem idealnie wpisują się w górskie otoczenie, to ma on także swoją strefę SPA!

Poczuj smak życia z Almette

Na terenie tej przytulnej, górskiej posiadłości znajduje się zewnętrzna bania z obudową wykonaną ze świerku skandynawskiego, która perfekcyjnie harmonizuje z drewnianym domem. Bania jest opalana drewnem (ma zintegrowany piec), ma jacuzzi i 12 dysz, które zapewniają masaż wodno-powietrzny. Bania podświetlana jest podwodnymi lampkami LED (można sterować smartfonem!) i ma półkę na napoje, dzięki czemu można w pełni rozkoszować się atmosferą i widokiem. A widok na Giewont jest wprost oszałamiający, zwłaszcza gdy wieczorem okoliczne doliny (Ząb to przecież najwyżej położona miejscowość w Polsce) są przepięknie oświetlone. Masaż dla ciała, relaks dla głowy i uczta dla oczu – ten dom jest naprawdę w- SPA -niały!

Co zrobić, żeby wygrać?

…przepis na własny górski dom jest bardzo prosty! Aby wziąć w niej udział należy kupić dowolny serek Almette, a następnie między 1 września a 31 października zarejestrować unikalny kod z opakowania na stronie www.almette.pl. Należy pamiętać o zachowaniu paragonu zakupu oraz wieczka z kodem, które będą uprawniać zwycięzcę do odbioru nagrody. Oprócz domu w górach, uczestnicy loterii każdego dnia będą brać udział w losowaniu nagród pieniężnych – 7 x 1000 zł. Każdy kod można zgłosić tylko raz, ale oczywiście można zgłosić dowolną liczbę kodów, co zwiększa szansę na wygraną! Być może dom Almette czeka właśnie na Ciebie – sprawdź to!