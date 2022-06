Startuje loteria Maślanki Mrągowskiej

Autor: portalspozywczy.pl/PR

Data: 08-06-2022, 11:32

Tegoroczna kampania marketingowa oraz 25-lecie funkcjonowania na rynku Maślanki Mrągowskiej to doskonała okazja do wspólnego świętowania. Z tej okazji SM Mlekpol zaprasza swoich konsumentów do udziału w wielkiej wakacyjnej loterii. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Zaprezentowana w ubiegłym roku nowa idea kampanii „Pysznie i zdrowo” spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem konsumentów, dlatego chcemy kontynuować nasze działania w tym kierunku. W tym roku dla wszystkich miłośników Maślanki Mrągowskiej przygotowaliśmy aż 5 cykli działań, które pozwolą na podkreślenie wszechstronności marki i jej produktów. Już w wakacje będzie miał swój początek cykl „Pysznie i na bogato”, którego najistotniejszym elementem jest wielka loteria konsumencka z atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi. Zapraszamy do wspólnej zabawy – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.

Ten produkt ma prosty skład i klarowne zasady zabawy. Pysznie i na bogato to cykl loteryjny trwający od 13.06 do 7.08.2022 r. Aby mieć szansę na wygraną, należy kupić dowolny smak Maślanki Mrągowskiej, a paragon zarejestrować w formularzu na stronie www.loteria.maslankamragowska.pl.

Do wygrania:

nagrody główne 6x10 000 zł,

16x1 000 zł,

240x100 zł.

Nowa aktywacja wsparta jest komunikacją na opakowaniach, silną kampanią w digitalu, w tym dedykowanym spotem TV oraz zaangażowaniem influencerów.