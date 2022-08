Startuje loteria mleczek smakowych marki Łaciate

Mlekpol przygotował loterię „Graj w Łaciate” mleczek Łaciatych. Zachętą do wspólnej zabawy są atrakcyjne nagrody, dostosowane do zainteresowań konsumentów. Loteria potrwa od 5.09 do 30.10.2022 r.

Graj w Łaciate

Na początku września, na specjalnie przygotowanej stronie www.grajwlaciate.pl, wystartuje loteria konsumencka pt.: „Graj w Łaciate”. Akcja będzie wspierana szeroko zakrojoną kampanią digitalową i działaniami promocyjnymi w Internecie. Komunikacja aktywacji konsumenckiej pojawi się również na opakowaniach promocyjnych, które trafiły na sklepowe półki już w sierpniu.

Działania prowadzone przez SM Mlekpol w ramach promocji marki Łaciate mają na celu przede wszystkim pokazać dzieciom, jak wartościowe i ważne w codziennej diecie jest picie mleka. Sukces pierwszej edycji loterii mleczek smakowych Łaciatych sprawił, że postanowiliśmy ponownie zaprosić konsumentów do wspólnej zabawy, w której codziennie mogą zdobywać oni atrakcyjne nagrody. Do wygrania są najnowsze modele konsoli z innowacyjnymi, spersonalizowanymi skinami – komentuje Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.

Zasady loterii

Zasady loterii są bardzo proste. Wystarczy kupić 3 dowolne kartoniki mleka smakowego marki Łaciate i zachować paragon lub fakturę imienną. Następnie zakup należy zarejestrować na dedykowanej stronie www.grajwlaciate.pl. Przez cały czas trwania akcji codziennie do wygrania będzie jedna nagroda główna – marzenie gamerów, czyli konsola Xbox Series X, w unikalnym, specjalnie zaprojektowanym designerskim skinie, a także nagrody II stopnia, to jest 3 doładowania (o wartości 20 zł) do sklepu Google Play.