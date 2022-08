Startuje loteria serków Rolmlecz

Marka Rolmlecz startuje z pierwszą w swojej historii loterią konsumencką „Wygrywaj z krówką”, w której do zdobycia są wyjątkowe nagrody. Wspólna zabawa potrwa od 5 września do 30 października 2022 r.

Startuje loteria kultowych serków Rolmlecz

Marka Rolmlecz od początku swego istnienia znana jest z propagowania wartości, takich jak tradycja czy poszanowanie lokalności i regionalnych zwyczajów mleczarskich, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Uwielbiane przez konsumentów serki „z krówką” są obecne na rynku od ponad 40 lat. Sympatyczna krówka w kuchennym fartuszku szybko stała się legendarnym symbolem, jednoznacznie kojarzącym się z marką.

Serek „z krówką” to jeden z flagowych produktów marki Rolmlecz. Konsumenci są bardzo przywiązani nie tylko do charakterystycznego wizerunku krówki na opakowaniach, ale także do jego naturalnego składu. Tegoroczna loteria z atrakcyjnymi nagrodami ma na celu utrzymanie wysokiej świadomości marki, jak również zaangażowanie odbiorców w jej historię i przekazywane wartości. Wierzymy, że wybierając nasze serki, konsumenci będą mogli cieszyć się prawdziwą przyjemnością smaku

– mówi Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.