Strategia Od Pola do Stołu z perspektywy amerykańskiej

Branża mięsna: Strategia "Od pola do stołu" do poprawki (wideo)

Przedstawiciele V4 debatowali o strategii Od Pola do Stołu

Interesy rolników muszą być chronione i muszą być oni odpowiednio wynagradzani za pracę

Głównym zadaniem polskiego rolnictwa jest produkcja najwyższej jakości żywności

Po dyskusji na temat analizy ERS/USDA odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział liderzy branży rolnej z czterech państw Grupy Wyszehradzkiej (V4): Tamás Eder, wiceprezes Węgierskiej Izby Rolnej, Ján Baršváry, dyrektor Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej, Jan Doležal, prezes Czeskiej Izby Rolnej oraz Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i wiceprezes COGECA.

Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, zwróciła uwagę na to, że ​​polskie i europejskie rolnictwo potrzebują innowacji, zmian i ewolucji, ale nie rewolucji, szczególnie teraz, w dobie COVID-19. Jej zdaniem, głównym zadaniem polskiego rolnictwa jest produkcja najwyższej jakości żywności, a nie tylko produktów organicznych czy ekologicznych, a ceny żywności muszą być akceptowalne dla konsumentów. Idea wspierania małych i średnich gospodarstw jest ważna, ale należy pamiętać o tym, że produkują one na lokalne rynki. Dyrektor Maliszewska podkreśliła również znaczenie handlu światowego i zwiększania eksportu żywności.

Według Jána Baršváry'ego, dyrektora Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej, zrównoważonej produkcji musi towarzyszyć ekonomiczna efektywność rolnictwa i sektora przetwórstwa spożywczego. Strategie „Od Pola do Stołu” i „Bioróżnorodności” koncentrują się na ochronie środowiska, a nie uwzględniają ich konsekwencji gospodarczych i społecznych. Decydenci i legislatorzy nie powinni zapominać, że rolnictwo zapewnia środki do życia milionom mieszkańców UE.

Tamás Éder, wiceprezes Węgierskiej Izby Rolnej, stwierdził, iż nie ma wątpliwości co do tego, że rolnictwo i przemysł spożywczy muszą stać się zrównoważone. Jednak niezmiernie ważne jest, aby jednocześnie zachować ich konkurencyjność. Podczas ponownego kształtowania naszej polityki rolnej, zamiast skupiać się wyłącznie na kwestiach środowiskowych, powinniśmy dążyć do zrównoważenia aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Jan Doležal, prezes Czeskiej Izby Rolnej, powiedział, że przy mniejszych środkach w budżecie WPR oraz przy uwzględnieniu elementów Zielonego Ładu w ostatecznych aktach prawnych reformy WPR, od rolników wymaga się zrobienia znacznie więcej za mniejsze pieniądze. Interesy rolników muszą być chronione i muszą być oni odpowiednio wynagradzani za pracę, zwłaszcza, gdy oczekuje się, że rolnictwo zrobi więcej dla środowiska, jednocześnie dostarczając żywność wysokiej jakości w przystępnych cenach.

Zgodnie z wynikami opracowania ERS/USDA, strategie „Od Pola do Stołu” i „Bioróżnorodności” stanowią fundamentalną zmianę w polityce żywnościowej i rolnej UE, która ma kluczowy wpływ na strukturę i produktywność przemysłu spożywczego oraz rolnego UE.