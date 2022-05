Mimo kilku deszczowych dni, susza może realnie zmniejszyć produkcję mleka. Problem nie dotyczy wyłącznie Polski, ale całego regionu.

Susza rolnicza może zmniejszyć produkcję mleka /fot. Unsplash

Rynek produktów mlecznych cechuje się sporą sezonowością ze względu na preferencje konsumenckie mocno połączone z porą roku. Aleksander Paciorkiewicz, CEO Foodcom, właśnie suszę wymienia na pierwszym miejscu czynników, które mogą zaburzyć rynek mleczarski. - Cała Europa zmaga się od dłuższego czasu z suszą. Mimo że jesteśmy po okresie zimowym, jest sucho. To przekłada się na brak surowca i wysokie ceny.

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem blokującym rozwój rynku produktów mlecznych jest pogoda. Widzimy coraz bardziej, że pory roku nie są już tak regularne, jak były kiedyś. Zimy nie są już mroźne, wiosny są zimne, a lata deszczowe. To prowadzi do wielu problemów z uprawą roślin i wzrostem trawy, co przekłada się bezpośrednio na podaż mleka. Te czynniki niestety będzie najtrudniej wyeliminować