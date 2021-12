Świąteczna odsłona kampanii Mlekpolu To się bierze z natury

Czas świątecznych przygotowań zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji marka Mazurski Smak w świątecznej kampanii przypomina konsumentom o swoich produktach, które są doskonałą bazą do przygotowania świątecznych wypieków i potraw.

Data: 01-12-2021, 10:39

Wspólne przygotowywanie wigilijnych dań, miły gwar w kuchni i doglądanie pachnącego, pieczonego właśnie ciasta – to znany bożonarodzeniowy zwyczaj. Ten magiczny klimat można również poczuć w tegorocznej świątecznej odsłonie kampanii marki Mazurski Smak. W czym tkwi sekret udanych, a przede wszystkim smacznych Świąt? Babcie z pewnością powiedziałyby, że w idealnym przepisie na sernik, którego kluczem do sukcesu są tradycyjne produkty mleczarskie, wyprodukowane z najlepszego mleka.



- Celem kampanii jest zachęcenie konsumentów do użycia tradycyjnych produktów marki Mazurski Smak podczas przygotowania bożonarodzeniowych potraw. W kreacjach reklamowych pojawią się takie wyroby jak mleko, masło, twaróg czy śmietana. Świąteczny czas sprzyja tworzeniu treści pełnych emocji, bliskości, radości oraz wspólnego oczekiwania. Wyróżnikiem naszej kampanii jest akwarelowy charakter kreacji nawiązujący do natury - mówi Dorota Grabowska - Kierownik Marketingu SM Mlekpol.

Przedświąteczne działania wizerunkowe są już obecne w portalach, sieciach reklamowych oraz aplikacjach zakupowych na urządzeniach mobilnych. W grudniu prowadzona będzie kampania sponsoringowa w największych stacjach telewizyjnych – dodaje brand manager marki Lucyna Kulągowska, odpowiedzialna za realizację aktywności ze strony SM Mlekpol.