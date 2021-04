Światowa produkcja mleka będzie rosła 1,7 proc. rocznie

W 2028 r. Unia Europejska będzie odpowiadać za 48% światowego eksportu serów.

Rozwój organiczny może w wielu wypadkach zajmować zbyt dużo czasu. W konsekwencji przejęcia są formułą umożliwiającą budowanie siły rynkowej.

Obecnie nie brakuje przesłanek do przeprowadzania procesów konsolidacyjnych ale ich realizacja będzie zależeć bądź od pogarszającej się sytuacji finansowej mniejszych producentów.

Wskazuje, że stosownie do ww. analiz, w Unii Europejskiej wzrastać będzie udział mleka ekologicznego, a w 2028 r. Unia Europejska będzie odpowiadać za 48% światowego eksportu serów. Powyższe dane wskazują, że potencjał branży mleczarskiej jest interesujący, a uzyskanie pozycji znaczącego gracza będzie wymagało zapewnienia odpowiednich możliwości produkcyjnych. Rozwój organiczny może w wielu wypadkach zajmować zbyt dużo czasu. W konsekwencji przejęcia są formułą umożliwiającą budowanie siły rynkowej.



- Biorąc pod uwagę rozdrobnienie branży mleczarskiej w Polsce jej konsolidacja jest koniecznością, jeśli chce ona mieć znaczenie na rynku Unii Europejskiej czy szerzej, w skali światowej. Transakcja przejęcia Kaliskiej Spółdzielczej Grupy Producentów Mleka przez Mlekovitę może ale nie musi być zapowiedzią wznowienia procesów przejęć w Polsce. Wpływ pandemii koronawirusa na branżę wydaje się niewielki, a sytuacja na rynku mleka dość stabilna - ocenia Ludomir Biedecki.

Jego zdaniem, negatywne skutki mogą być związane z trudnościami sektora HoReCa przede wszystkim w związku z utrzymywanymi restrykcjami sanitarnymi, na co wskazują autorzy raportu mlecznego Związku Polskich Przetwórców Mleka. - Jeśli zatem potwierdziłoby się, że generalnie producenci wyrobów mlecznych nie mieliby istotnych trudności w dalszym prowadzeniu działalności, to dynamika krajowych procesów konsolidacyjnych nie musiałaby przyspieszyć. Z innej jednak strony, perspektywa rosnącego eksportu produktów pochodzenia mlecznego może okazać się kusząca i zachęcać do podjęcia rozmów o łączeniu sił. Innymi słowy, obecnie nie brakuje przesłanek do przeprowadzania procesów konsolidacyjnych ale ich realizacja będzie zależeć bądź od pogarszającej się sytuacji finansowej mniejszych producentów bądź od uzyskania porozumienia pomiędzy podmiotami o podobnych strategiach uwzględniających dynamikę wzrostu rynku na poziomie europejskim i światowym, a w idealnej sytuacji dodatkowo o wzajemnie uzupełniającej się ofercie produktowej, technologicznej i w zakresie pokrywanych nisz rynkowych - mówi Radca Prawny.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jesteś producentem nabiału (np. sera)? Chcesz sprzedać lub kupić mleko w proszku? Dodaj swoje ogłoszenie kupna/sprzedaży w naszym nowym serwisie Giełda Rolna!