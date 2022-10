Sylwia Spurek znów zabrała głos w sprawie dotyczącej branży mleczarskiej. Podczas swojego wystąpienia na Kongresie Kobiet mocno skrytykowała program "Mleko w szkole". Czy jej zarzuty mają sens?

Sylwia Spurek uważa, że program "Mleko w szkole" to indoktrynacja. fot. Twitter Sylwii Spurek/shutterstock

Sylwia Spurek o mleku w szkole

Sylwia Spurek, europosłanka znana ze swojego krytycznego stosunku do produkcji mleka i mięsa, znów zabrała głos w sprawie dotyczącej branży spożywczej.

Podczas XVI Kongresu Kobiet Spurek wygłosiła ostre stanowisko na temat programu "Mleko w szkole". Zdaniem eurodeputowanej rozdawanie dzieciom krowiego mleka w szkole to "indoktrynacja".

- Państwo nie edukuje, a wręcz indoktrynuje, dając każdemu i każdej, tę tak zwaną szklankę mleka, bo są specjalne programy, które powodują, że każde dziecko musi dostać szklankę mleka w szkole. Czyli to jest po prostu indoktrynacja od małego – powiedziała Spurek.

Branża mleczarska odpowiada Sylwii Spurek

Wypowiedź europosłanki spotkała się z natychmiastową reakcją przedstawicieli sektora mleczarskiego.

Twitterowy profil Funduszu Promocji Mleka zwrócił Spurek uwagę, że program "Mleko w szkole" jest dobrowolny, obejmuje tylko klasy 1-3, a także (od 2017 roku - przyp. red.) jest połączony z promocją spożycia owoców i warzyw.

Pani @SylwiaSpurek kłamie, co świadczy jeszcze gorzej i niej , ponieważ nie ma pojęcia o najstarszym unijnym programie, dzieci dostają mleko i owoce (3xtyg)

1.Jest dobrowolny

2.Tylko klasy 1-3

3. Promocja mleka i owców i warzyw

@PolskaIzbaMleka — FunduszPromocjiMleka (@FunduszPromMlek) October 11, 2022

Po raz kolejny ta pani pokazuje, że wypowiada się nie mając elementarnej wiedzy o czym mówi. W tej wypowiedzi nie ma zdania prawdy - skomentowała Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Kto finansuje program mleko w szkole?

Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM zwrócił dodatkowo uwagę, że program "Mleko w Szkole" jest realizowany m.in. z funduszy europejskich.

Od roku szkolnego 2017/2018 programy "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole" zostały połączone we wspólny projekt pod nazwą "Program dla szkół".

Finansowanie "Programu dla szkół" składa się z trzech komponentów:

dopłata unijna obejmująca dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,

dopłata krajowa obejmująca dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,

dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmująca dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

Pani @SylwiaSpurek to chyba kłamie nawet gdy mówi dzień dobry. W „Programie dla Szkół” @minrol, @kowr dzieci oprócz mleka również otrzymują bezpłatnie polskie owoce i warzywa. To wege indoktrynacja? Są też działania edukacyjne. I o zgrozo program finansuje w 44% UE,zł @PRolnikow https://t.co/PZTWlGpyHb — jacekzarzecki (@jacekzarzecki) October 11, 2022

Siostry Spurek o roślinnym zamienniku mleka w szkole

Co ciekawe, w czerwcu 2022 roku o poszerzenie programu "Owoce, warzywa i mleko w szkole" o jego roślinne alternatywy apelowała...siostra Sylwii Spurek, Anna - COO Green REV Institute, operatora Future Food 4 Climate.

- Musimy dostosować każdy program, strategię, legislację do rzeczywistości - kryzysu klimatycznego, kryzysu zdrowotnego i wykorzystywania zwierząt tzw. hodowlanych. Każdego dnia to konsumenci i konsumentki podejmują świadome, przyjazne klimatycznie, zdrowotnie wybory żywieniowe. Zgodnie z informacjami od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zakupu mleka w Programie Mleko w Szkole nie są stosowane kryteria środowiskowe i klimatyczne. To ogromna strata - dla uczniów, uczennic, ich przyszłości i przyszłości planety. Dlatego - czas na roślinne zamienniki mleka w szkołach - twierdzi Anna Spurek.

Na czym polega program Mleko w szkole?

Od roku szkolnego 2017/2018 programy "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole" zostały połączone we wspólny projekt pod nazwą "Program dla szkół". Aktualną listę dostawców na rok szkolny 2022/23 można znaleźć na stronie KOWR.

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Mleko w szkole” cieszył się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska była liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Mleko w szkole". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę była większa niż w krajach starej Unii, w których program był realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywali mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.

Od początku realizacji programu „Mleko w szkole” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 2 miliardy szklanek mleka.

