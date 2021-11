Sylwia Spurek chce wyższej składki zdrowotnej dla jedzących mięso

A szkodliwe za czytanie takich bredni to Pani będzie wypłacać na TT? Bo takie mam wrażenie, że im bliżej wyborów do PE tym bardziej zaczyna Pani bredzić licząc na to, że znajdzie się elektrorat. Coś mądrego Pani w PE zrobiła? Bo nie mogę sobie przypomnieć 🤔