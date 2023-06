W maju bieżącego roku mleczarnie rozpoczęły ścisłą współpracę handlową. Jej celem jest wsparcie Spółdzielni w Bychawie w dystrybucji produktów nabiałowych marki Lublanka, znalezienie nowych odbiorców i sprzedaż na terenie całego kraju.

Po decyzji Rad Nadzorczych i Zarządów obu Spółdzielni odnośnie współpracy Zebranie Przedstawicieli OSM w Bychawie podjęło stosowną uchwałę. Delegaci zaakceptowali formalnie współpracę oraz chęć przejęcia przez SM Spomlek.

Tego samego zdania jest Prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

W dzisiejszym świecie jest miejsce na różnorodność i mnogość firm produkcyjnych, natomiast to duże podmioty będą dyktować warunki handlowe. To oni będą mieli pierwszeństwo na półce i staną się pierwszym wyborem konsumentów. Dlatego Spomlek dąży do rozwoju, a doświadczenie, które posiadamy, utwierdza nas w przekonaniu, że forma konsolidacji z dobrą spółdzielnią, zaprowadzi nas do celu

– dodaje Gaca.