W II kw. 2022 r. produkcja mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych (UE, Nowa Zelandia, USA, Australia i Argentyna) zmniejszyła się o 1,2% r/r wobec spadku o 1,1% w I kw. Spadek produkcji mleka ma szeroki zakres geograficzny i jest obserwowany m.in. w UE i USA, jak również w Nowej Zelandii i Australii, które wchodzą obecnie w decydującą fazę sezonu mlecznego. Jedynie w Argentynie utrzymuje się marginalny wzrost produkcji mleka w ujęciu rocznym, choć najprawdopodobniej kolejne miesiące przyniosą jej spadek.

Głównymi czynnikami ograniczającymi podaż mleka wśród kluczowych

światowych eksporterów produktów mlecznych są niesprzyjające warunki agrometeorologiczne, a także narastająca presja kosztowa, która jest negatywna dla opłacalności produkcji mleka.

Ze względu na odnotowany w I poł. br. wyraźny wzrost zakażeń COVID-19 w Chinach i wprowadzone z tego powodu restrykcje administracyjne popyt na produkty mleczne w tym kraju jest wyraźnie niższy niż przed rokiem.

Mimo to światowy popyt na produkty mleczne pozostaje relatywnie silny, czemu sprzyja zwiększone zapotrzebowanie ze strony kanału HoReCa związane z poprawą sytuacji epidemicznej na świecie.

Podtrzymujemy naszą ocenę, że rosnące ceny produktów mlecznych będą miały ograniczony negatywny wpływ na popyt. Wynika to z tego, że w warunkach obserwowanego obecnie silnego wzrostu cen żywności we wszystkich głównych kategoriach produktowych, konsumenci mają ograniczone możliwości zastąpienia produktów mlecznych tańszymi substytutami. Uważamy, że w najbliższych kwartałach sytuacja popytowo-podażowa na światowym rynku mleka pozostanie napięta, co będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu cen produktów mlecznych i cen skupu mleka. Uważamy, że punkt zwrotny w cyklu nastąpi najwcześniej w I kw. 2023 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych wśród kluczowych eksporterów produktów mlecznych, sytuacja na rynku energii w Europie, a także perspektywy popytu na produkty mleczne w Chinach. W konsekwencji prognozujemy, że na koniec 2022 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 260 zł/hl, a na koniec 2023 r. ok. 210 zł/hl. Lokalnie czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen skupu będzie również obserwowana w ostatnim czasie zaostrzająca się rywalizacja o surowiec pomiędzy mleczarniami.

Credit Agricole