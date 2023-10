Milky, Royal Milk, Majestic – to topowe marki firmy Agus, które już 7 października zostaną zaprezentowane na międzynarodowych targach branży spożywczej Anuga 2023. Na stoisku 10.1|H20 eksperci firmy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące produktów mleczarskich, standardów jakości czy sieci dystrybucji.

Topowe marki mleczarskie Agus na targach Anuga 2023 Fot. Angus

Agus już od 25 lat zajmuje się produkcją żywności i napojów. Portfolio firmy obejmuje wysokiej jakości surowce mleczarskie w proszku, mleka w proszku wzbogacone w tłuszcz roślinny, tradycyjne mleko w proszku i inne surowce, dopasowane do potrzeb rynkowych.

- Szczegółowa analiza rynku, kontrola procesów produkcyjnych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań – to działania które stały się podstawą naszego rozwoju. Takiego podejścia oczekują także od nas klienci przemysłowi na rynkach międzynarodowych. Gotowość do mierzenia się ze zmianami rynku ma zawsze jeden główny cel: przyniesienie korzyści naszym klientom – mówi Jarosław Bańda, Dyrektor Komunikacji Agus.

Flagowe marki mleczarskie Agus – odpowiedź na różne potrzeby rynku

Jedną z flagowych marek przemysłowych firmy jest Milky. Milky to asortyment sproszkowanych surowców mleczarskich dedykowanych dla branży piekarniczej, cukierniczej i lodziarskiej, a selektywnie także mleczarskiej. Marka ceniona jest za wysoką jakość składników, które przekładają się na smaczną i kremową konsystencję produktu końcowego. Milky jest dostępny w kilku wariantach, różniących się zawartością tłuszczu od 1% do 80% i białka od 10% do 25%.

To, co wyróżnia Milky, to konkurencyjna cena w stosunku do tradycyjnych mlek w proszku, która jest bardzo ważnym czynnikiem w dzisiejszych czasach, gdy zarówno producenci, jak i konsumenci szukają opłacalnych rozwiązań. Dzięki temu stanowi zatem ciekawe i ekonomiczne rozwiązanie surowcowe dla fabryk spożywczych, którym jednocześnie zależy na wysokiej jakości i wydajności.

W szerokim mlecznym porfolio Agus znajduje się także Majestic – budżetowy proszek wzbogacony w tłuszcz roślinny. Produkt wyróżnia się pysznym smakiem i doskonałą rozpuszczalnością – zarówno w gorącej, jak i zimnej wodzie, dzięki czemu można go spożywać w różnych warunkach. Produkt ten odnosi sukcesy na rynkach międzynarodowych, głównie w Afryce.

- Dla Agus produkcja żywności i napojów zawsze musi być połączona z odpowiedzialnością społeczną w zakresie jakości, dostępności, odpowiednich cen czy ochrony środowiska. Pogodzenie tego podejścia z ciągle zmieniającymi się potrzebami rynku i oczekiwanymi konsumentów nie należy do najłatwiejszych zadań. Jednak 25 lat działalności naszej firmy przyniosło doświadczenie, które jest podstawą dla ciągłego rozwoju. Dlatego nasza oferta jest ciągle dopasowywana do zachodzących zmian – dodaje Bańda.

Jednym z najbardziej znanych produktów Agus jest Royal Milk. Nazwa marki zobowiązuje – to najwyższej jakości mleko w proszku z tłuszczem roślinnym, wzbogacone w witaminy i minerały. Jest dostępne w wersji zwykłej oraz instant i doskonale sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach, m.in. w mleczarstwie, cukiernictwie, a także napojach, ciastach czy lodach.

Dzięki wyjątkowej funkcjonalności białka, Royal Milk świetnie nadaje się także do przygotowywania domowego jogurtu (lait caillé). Marka jest obecna na rynku od 2010 r. i jest szczególnie ceniona przez klientów w Afryce i na Bliskim Wschodzie ze względu na dużą wydajność przy produkcji jogurtu.

Podczas targów przedstawiciele firmy będą obecni również na drugim stoisku 8.1|B70/B78, na którym zaprezentują markę Hello Day!, obejmującą napoje i przekąski oraz nowe produkty z kategorii roślinnej.