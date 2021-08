Udany powrót Święta Chleba i Sera 2021 w Kaźmierzu

Święto Chleba i Sera to jedna z największych imprez organizowanych w Gminie Kaźmierz, pod Poznaniem. W tym roku, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, festyn w końcu się odbył, a na gości czekało mnóstwo atrakcji. Święto Chleba i Sera organizowane jest przez tamtejszy Urząd Gminy, Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury. Głównym sponsorem imprezy jest firma Hochland, która w swojej fabryce w Kaźmierzu produkuje sery żółte i kremowe.

Święto Chleba i Sera 2021 w Kaźmierzu

Kaźmierskie Święto to już tradycja dla mieszkańców. Wydarzenie od lat promuje piękną kulturę ludową. To także czas dla rodzin, na wspólny relaks i wiele fantastycznych aktywności.

Festyn rozpoczęto od przywitania Gości przez Wójta Gminy, Wojewodę Poznańskiego oraz Prezesa Zarządu Hochland Polska. Chwilę później wystartowała sztafeta rowerowa Hochland. Wzięły w niej udział rodzinne zespoły, których zadaniem było przejechanie wyznaczonych odcinków. Każdy pokonany kilometr trasy oznaczał złotówkę, którą firma Hochland Polska przeznaczy na szczytny cel - Fundację Pomocy dzieciom z chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników sztafety udało się „wykręcić” kilka tysięcy złotych! A w nagrodę dla rowerzystów, na mecie czekał regeneracyjny posiłek, w ramach zorganizowanej kuchni polowej Hochland.

Ekostoisko

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Eko Rekopol, na którym prowadzono zajęcia edukacyjne dla rodzin, gry plenerowe, strzelanie z łuku, a także zdobienie toreb na zakupy. Kolejka chętnych ustawiała się także do Strefy Eko Kierowcy Hochland, gdzie można było zasiąść za kierownicą eklektycznego samochodu. Na uczestników festynu czekała także pyszna degustacja dań przygotowanych na bazie serów Hochland, BBQ party, Kuchnia z Sercem i Mini Deserki.

Atrakcjami muzycznymi były długo oczekiwany występ zespołów Black Sapal oraz zespołu The Cool Band. Zespół Black Sapal tworzą pracownicy Hochland Polska, natomiast The Cool Band pracownicy firmy Nagel. To było fantastyczne spotkanie rockowe! Natomiast gwiazdą wieczoru był zespół Szafa Gra.

Balon

Dużym zainteresowaniem cieszył się balon Almette, dzięki któremu można było podziwiać okolice malowniczego Kaźmierza z wysokości. Na terenie festynu znalazły się także takie atrakcje jak: dmuchany plac zabaw dla najmłodszych czy strefa chillout – miejsce odpoczynku na leżakach. W trakcie festynu odbyła się Msza Święta Dziękczynna, a Gmina Kaźmierz zorganizowała dla wszystkich chętnych Punkt Szczepień przeciwko Covid. Święto Chleba i Sera 2021 w Kaźmierzu zakończyła trwająca do północy dyskoteka prowadzona przez DJ Mecen.