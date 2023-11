Paweł Gaca przyznał, że SM Spomlek postawił sobie za cel wejście na rynek, który jest we wczesnej fazie rozwoju bo Chińczycy generalnie nie jedzą serów.

Chińczycy to naród bardzo relacyjny. - Nawiązaliśmy współpracę z Chińczykiem, który lubi naszą markę i zajął się również jej marketingiem. Marketing dzisiaj wyrasta na najważniejszą sprawę w eksporcie. Najczęściej zadawanym pytanie w marketingu jest to, dlaczego dobre produkty się nie sprzedają. - Praca z naszym współpracownikiem z Chinach była skierowana w tą stronę, żeby uprawiać również marketing. Życie wielu Chińczyków jest ograniczone do telefonów komórkowych dlatego bardzo istotny jest przekaz w sieci. Właśnie dlatego korzystaliśmy z różnych platform i tamtejszych influenserów, żeby rozpromować swoja markę – przyznał panelista.

Paweł Gaca mówił, że cały świat przeżył bardzo duży kryzys związany z Covidem i wojną w Ukrainie. – Trzeba powiedzieć, że covid praktycznie zatrzymał nam współpracę z Chinami. Mało tego, dzisiaj zauważam, że proces powrotu do normalności zajmuje Chińczykom czas. Dopiero od kilku miesięcy zauważmy większą śmiałość we wspólnych działaniach z chińczykami – dodał.

- Szczęście jest potrzebne, ale temu szczęściu trzeba pomagać i świadomie szukać sposobów, które pozwolą nam dotrzeć tam gdzie chcemy być. Nam się udało – skomentował panelista.

Podczas debaty został poruszony również temat sytuacji na Ukrainie i tego, co będzie się działo po zakończeniu wojny.

- Jeśli chodzi o Ukrainę to my rozpatrujemy ją raczej w kategoriach szansy. Naszą główna przewaga konkurencyjną jest to, że przez kilkadziesiąt lat od kiedy jesteśmy w UE jest to, cały czas uciekamy do przodu. Budowa przemysłu na Ukrainie zajmie czas, ale jeszcze więcej czasu zajmie budowa kompetencji miękkich czyli budowania relacji, szukania konceptów marketingowych. My patrzymy na to jak na szansę bo w między czasie, uciekając do przodu będziemy mogli zająć mocną pozycję na tym rynku i bardzo mocno konkurować - przyznał prezes zarządu, SM Spomlek.