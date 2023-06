Według AVM, wartościowo eksport wzrósł o 16,05 proc. w stosunku do kwietnia br.

Analitycy zauważyli, że głównymi kategoriami eksportu w ujęciu wartościowym w maju 2023 r. było mleko w proszku i skondensowane, które stanowiło 25,57% sprzedaży, mleko i śmietana nieskondensowane – 21,89%, serwatka – 16,75% oraz lody – 14,68%.

AVM zauważyła, że ​​w maju Ukraina zwiększyła wolumen dostaw na zagraniczne rynki mleka i śmietanki niezagęszczonej do 2,14 tys. ton, czyli o 22,37% więcej niż w kwietniu. Przychody z eksportu tej pozycji wyniosły 1,22 mln USD, czyli o 19,27% więcej niż w poprzednim miesiącu. Mołdawia stała się głównym odbiorcą ukraińskiego mleka i śmietanki, dokąd ukraińskie przedsiębiorstwa wysyłały 93,2% tego produktu.

Eksperci poinformowali o wzroście eksportu mleka w proszku i skondensowanego do 2,49 tys. ton (+39,23%) oraz wpływów z tych pozycji do 6,03 mln USD (+35,69%).

"Około 62% eksportu tych produktów trafiało do UE, co nie jest zaskakujące, ponieważ w warunkach blokady morskiej przez rosyjskich okupantów Ukraina zmuszona jest korzystać z rumuńskiego portu w Konstancji lub bałtyckich portów Polski na dostawy produktów przemysłu spożywczego do krajów Azji i Afryki – czytamy w komunikacie.

Według AVM, wielkość eksportu fermentowanych produktów mlecznych osiągnęła 321 ton, co w ujęciu wartościowym wyniosło 397 tys. USD, czyli o 32,75% więcej mdm. Około 99,6% towarów wyeksportowano do Mołdawii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Armenii.

Ukraina wyeksportowała 1,63 tys. t serwatki mlecznej za 1,02 mln USD. Wolumeny eksportu serwatki wzrosły o 36,64%, a przychody z dostarczanych towarów wzrosły o 26,82%. Głównymi kierunkami sprzedaży serwatki mlecznej w maju były Chiny (30,6%), Polska (26%), a także takie kraje jak Malezja, Jordania, Libia, Filipiny, Wietnam, Arabia Saudyjska, Turcja, Liban i Mołdawia, gdzie trafiło 44% towarów.

Wolumen dostaw sera na rynki zagraniczne wzrósł do 705 ton (+27,04%), a przychody wzrosły do ​​3,24 mln USD (+20,66%). Mołdawia i Kazachstan odpowiadały za około 80,38% ukraińskiego eksportu serów.

Eksport lodów to 1,43 tys. ton, czyli o 62,78% więcej niż w kwietniu. Przychody osiągnęły 4,52 mln USD, czyli o 62% więcej niż w poprzednim miesiącu. Lwia część ukraińskiego eksportu lodów trafiła do UE (53%) i Mołdawii (30,42%).

Według analityków jedyną pozycją, która odnotowała spadek eksportu, było masło – 558 ton o wartości 4,28 mln USD, czyli o prawie 45% mniej pod względem wolumenu i 48% mniej pod względem wartościowym. Głównymi kierunkami eksportu były Mołdawia i Azerbejdżan, dokąd trafiło 61% produktów.

Zdaniem czołowego analityka AVM Giorgija Kuchaleiszwilego, prawdopodobną przyczyną wzrostu całkowitego wolumenu ukraińskiego eksportu nabiału w maju było zniesienie przez rządy Polski, Węgier, Słowacji i Bułgaria zakazu wwozu towarów rolno-spożywczych.

Według analityków rynku mleczarskiego, w maju Ukraina zmniejszyła wolumen importu produktów mlecznych do 4,97 tys. ton (-4,2%) w porównaniu z kwietniem. Spadek nastąpił głównie w wyniku zmniejszenia długoterminowych dostaw mleka i śmietany, serów, mleka skondensowanego z krajów europejskich.

- Europejczycy zwiększyli dostawy masła na Ukrainę do 74 ton (+25,19%), przetworów z kwaśnego mleka do 829 ton (+11,37%) i serwatki do 567 ton (+7,14%), co stwarza niechcianą konkurencję dla produktów krajowych producentów na rynku rynku krajowym - podsumowuje stowarzyszenie branżowe.