Ukraińskie mleczarstwo dostosowane do norm unijnych. Oto cel rządu

Autor: oprac. PP za minagro.gov.ua

Data: 21-10-2023, 22:11

Wprowadzenie norm europejskich do ustawodawstwa ukraińskiego w zakresie przemysłu mleczarskiego jest dobrą perspektywą na poszerzenie skutecznej praktyki eksportu do UE, a także sposobem na poprawę jakości produktów - podkreślił to Pierwszy Wiceminister Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy Taras Wysocki podczas otwarcia webinaru pt. Zmiany legislacyjne w sektorze mleczarskim.

Zadaniem państwa jest dostosowanie ustawodawstwa w branży mleczarskiej do europejskiego obszaru regulacyjnego i zapewnienie wsparcia producentom - Taras Wysocki; fot. shutterstock.com / LaKirr