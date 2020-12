Unijne organizacje rolnicze i przetwórcze nie chcą obniżenia wydatków na promocję

Copa- Cogeca i dziewięć innych wiodących europejskich stowarzyszeń działających w sektorze rolnictwa i rolno-spożywczym, stanowczo wzywa Komisję Europejską do dostosowania budżetu rocznego programu prac (RPP) polityki promocyjnej na 2021 r. w celu lepszego odzwierciedlenia rzeczywistości rynkowej i wykorzystania funduszy promocyjnych w sposób, który rzeczywiście umożliwi wszystkim podmiotom w sektorze maksymalizację jego zasięgu i wpływu na zrównoważony rozwój. Uważamy, że należy wspierać promocję produktów ekologicznych, nawet powyżej ich udziału w rynku, w celu pobudzenia ich rozwoju. Jednak przy 8% udziale w rynku obawiamy się, że skoncentrowanie 30% całego budżetu na tej jednolitej metodzie produkcji okaże się nieefektywne zarówno pod względem gospodarczym, jak i środowiskowym, a także szkodliwe dla samego sektora ekologicznego. Ponadto, w czasach kryzysu, zmniejszenie budżetu na promocję o 9% jest również prawdziwą sprzecznością i sygnałem trudnym do zaakceptowania przez cały sektor rolno-spożywczy.

W związku ze zbliżającą się decyzją z 17 grudnia wyraziliśmy nasze poważne obawy w liście do komisarza ds. rolnictwa Wojciechowskiego w sprawie ogólnego zmniejszenia i braku równowagi w przydziale środków budżetowych w ramach rocznego programu prac na rok 2021. Bardzo żałujemy, że budżet na rok 2021 został zmniejszony do 183 mln EUR, co stanowi redukcję o 9% w porównaniu z rocznym planem działania na rok 2020, i znacznie przekracza przewidzianą redukcję ogólnego budżetu rolnego o 4%! W czasach, w których dodatkowe wsparcie na promocję produktów rolnych jest szczególnie potrzebne ze względu na konsekwencje pandemii COVID-19 i zbliżającego się Brexit, ta redukcja budżetu jest szczególnie niestosowna.

Poza erozją budżetu, jesteśmy bardzo zaniepokojeni brakiem równowagi w rocznym planie działania na rok 2021. Uważamy, że sektor ekologiczny powinien być szczególnie wspierany przez politykę promocyjną, nawet powyżej jego udziału w rynku. Obawiamy się, że ambicja Komisji, aby przeznaczyć 30% całkowitego budżetu na promocję ekologiczną, aby wzmocnić zrównoważony charakter polityki promocyjnej, jest zamierzona, ale niewłaściwa.