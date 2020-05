UOKiK: Mlekovita mogła wprowadzać konsumentów w błąd

Wątpliwości UOKiK budzi główne hasło przekazu: „Chroń się przed koronawirusem z Mlekovitą”, podczas gdy nie ma dowodów, że produkt ten ogranicza ryzyko zakażenia się Covid-19.

Przekaz reklamowy, który wykorzystuje lęk konsumentów przed koronawirusem, przedstawiając jakiś produkt jako panaceum na to zagrożenie, jest wysoce nieetyczny – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK - Takie działania przedsiębiorcy może godzić w dobre obyczaje, a także wprowadzać konsumentów w błąd, co do właściwości produktu i w efekcie zniekształcać ich decyzje zakupowe – uważa prezes Chróstny.

Wezwał on Mlekovitę, aby usunęła wszystkie materiały reklamowe z hasłem sugerującym ochronę przed koronawirusem i poinformowała na swojej stronie o możliwym stosowaniu nieuczciwej praktyki rynkowej. Jeśli się nie dostosuje, naraża się na postępowanie UOKiK.