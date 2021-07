UOKiK: Polmlek musi zmienić umowy z dostawcami mleka

UOKiK zbadał umowy stosowane w relacjach z dostawcami mleka przez spółkę Polmlek. Z informacji przekazanych przez tego przedsiębiorcę wynikało, że współpraca ze sporą częścią dostawców opiera się na umowach, których treść nie spełnia wymogów Prezesa UOKiK.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK ocenia umowy Polmleku z dostawcami

Jak podaje UOKiK, w stosowanym przez Polmlek wzorcu umownym, zastrzeżenia Prezesa Urzędu budziły postanowienia w zakresie m.in. klauzuli wyłączności (konieczności zapewnienia spółce wyłączności dostaw wyprodukowanego mleka), sposobu ustalania ceny, braku regulacji dotyczących procedury badań jakości i możliwości weryfikacji ich wyników.

W wyniku interwencji spółka zobowiązała się do zmiany umów z dostawcami w ustalonym terminie. Dodatkowo Prezes UOKiK oczekiwał oparcia współpracy na nowych warunkach ze wszystkim dostawcami, nawet przed formalną zmianą kontraktów.

Polmlek poprawi umowy

- Polmlek zadeklarował zaniechanie praktyk, które mogły stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Spółka zintensyfikowała proces dostosowywania umów z dostawcami do postanowień nowego wzorca umownego, zgodnego z naszymi oczekiwaniami. Co istotne, do czasu zakończenia procesu dostosowywania umów Polmlek nie będzie egzekwował kwestionowanych przez nas postanowień umownych oraz zapewni wszystkim dostawcom możliwość korzystania z uprawnień wynikających z nowego wzorca umownego. Jeżeli okaże się, że spółka nie wykona zobowiązania i nie zmieni praktyk niekorzystnych dla rolników, wówczas grozi jej kara finansowa – do 3 proc. rocznego obrotu – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

4 lata ustawy o przewadze kontraktowej

12 lipca 2017 r. Prezes UOKiK uzyskał uprawnienia do interwencji w przypadku nieuczciwych działań silniejszej strony umowy w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Od tego czasu wszczął 16 postępowań w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. W ich wyniku Prezes UOKiK wydał 8 decyzji dotyczących nieuczciwych praktyk. W 5 z nich przedsiębiorcy zostali zobowiązani do podjęcia odpowiednich działań, dzięki czemu uniknęli kar pieniężnych. W 3 przypadkach decyzje przewidywały nałożenie sankcji finansowych, a ich łączna wysokość wyniosła 733 390 212,09 zł. Dodatkowo wszczęto ponad 70 postępowań wyjaśniających i wystosowano do przedsiębiorców ponad 90 wystąpień w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.