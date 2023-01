Branża mleczarska jest jedną z najbardziej zaawansowanych, ale boryka się z brakiem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Branża mleczarska jest jedną z najbardziej zaangażowanych/ fot. Mehrshad Rajabi on Unsplash

- Branża mleczarska, w co czasem trudno uwierzyć, jest jedną z najbardziej technologiczne zaawansowanych w całym przetwórstwie spożywczym – mówi w rozmowie kolobrzeg.naszemiasto.pl Kamil Adamczewski, prezes zarządu Mleczarni Gościno (grupa Polmlek).

Mleczarnia Gościno i eksport

Jak podkreśla, Mleczarnia Gościno swoje wyroby eksportuje d wielu krajów. - Sery mozzarella z Gościna eksportujemy niemal w 90 procentach w tak egzotyczne miejsca, jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Irak.

Mimo zaawansowania technologicznego i dużego zapotrzebowania na produkty mleczarskie, mleczarnie mają problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników. - Mleczarstwo to dziś branża, w której liczy się nieustanna praca nad produktem i jego jakością, zgłaszają się do nas kontrahenci, np. z Japonii, Chin, dla których musimy wyprodukować sery lub proszki dokładnie takie, jakich sobie życzą, a do tego trzeba fachowców – mówi Kamil Adamczewski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl