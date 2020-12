Mleczarstwo jest ostoją wiejskich obszarów Europy, ma zasadnicze znaczenie dla kultury żywnościowej UE i tworzy ponad milion miejsc pracy. Morrison powiedział, że debata na temat mleczarstwa jest zbyt jednowymiarowa, biorąc pod uwagę powyższe informacje. Należy zatem zadać sobie pytanie, w jaki sposób mleczarstwo może pomóc w osiągnięciu zrównoważonej diety.

Sektor mleczarski nie może rozwiązać tego wszystkiego samodzielnie. Według Morrisona mleczarstwo potrzebuje wsparcia politycznego, jak również uznania jego globalnego znaczenia dlaspołeczeństwa, gospodarki i odżywianiu.

Nowe badanie przeprowadzone dla firmy Arla wykazało, że 18% skandynawskich konsumentów uważa, że mleczarstwo jest szkodliwe dla środowiska. Dodatkowo, 24% konsumentów w Wielkiej Brytanii i 26% w Niemczech podziela to zdanie. Problem jest jeszcze poważniejszy, gdy przeanalizujemy opinię ludzi młodych. Tylko 50% tej grupy wiekowej zna oficjalne wytyczne żywieniowe. Na nawyki żywieniowe główny wpływ mają rodzice, przyjaciele i media społecznościowe. Kanały używane głównie do przekazywania wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania to media społecznościowe, przepisy internetowe i YouTube. Można zauważyć niski poziom wiedzy na temat zrównoważonych diet, które są powiązane z parametrami środowiskowymi, a nie ze zdrowiem i odżywianiem.

Morrison powiedział, że rola hodowli bydła mlecznego w wychwytywaniu dwutlenku węgla musi zostać zakomunikowana, a rolnicy i przedsiębiorstwa powinni mieć uprawnienia do dokonywania niezbędnych zmian. W całym sektorze spożywczym muszą istnieć równe reguły gry w kwestiach takich jak dobrostan zwierząt. Należy zachęcać do pozytywnych zmian przy jednoczesnym zachowaniu ekonomicznej i społecznej trwałości sektora mleczarskiego, który musi inwestować w redukcję emisji. Komunikacja konsumencka oparta na nauce pomoże im dokonywać świadomych wyborów - dodał Morrison.

EDA annual convention 2020 -online odbyła się 20. listopada br.

Tłumaczenie materiałów EDA dofinansowano z Funduszu Promocji Mleka.