Mleczarstwo jak najbardziej wpisuje się w nurt GOZ, bo w tej branży możliwe jest zagospodarowanie niemal wszystkich produktów ubocznych – uważa Tadeusz Mroczkowski, prezes SM Mlekpol.

W mleczarstwie da się zagospodarować wszystkie produkty uboczne - mówi Tadeusz Mroczkowski

Z odpadów powstaje ciepło i prąd

Podkreśla, że Mlekpol od lat prowadzi działania w kierunku minimalizacji ilości odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko Realizując założenia gospodarki cyrkularnej, Spółdzielnia uruchomiła w tym roku w Grajewie pierwszą biogazownię.

W ramach tej instalacji, w procesie fermentacji beztlenowej, zagospodarowywane są osady z zakładowych oczyszczalni ścieków oraz produkty uboczne powstające w trakcie procesów produkcyjnych. W rezultacie z odpadów powstaje energia cieplna i energia elektryczna, które wykorzystywane są w naszym zakładzie przetwórczym - mówi Tadeusz Mroczkowski

Opakowania z recyklingu

Zaznacza, iż dla Mlekpolu bardzo istotny jest również recykling opakowań.

Firma stosuje materiały opakowaniowe nadające się do recyklingu, a także zwiększa udział tworzyw pochodzących z recyklingu w swoich opakowaniach. Marka Łaciate, chcąc dopasować swoje produkty do oczekiwań konsumentów, wprowadziła np. innowacyjne opakowania kartonowe mleka 1 l, które w 89% zostały wykonane z materiałów pochodzących z surowców odnawialnych. Dodatkowo, w całości nadają się one do recyklingu.

Co więcej, poprzez komunikację na opakowaniach oraz liczne kampanie edukacyjne w Internecie, promujemy segregację i recykling odpadów wśród naszych konsumentów, w tym dzieci. W kontekście mleczarstwa istotne jest również zrównoważone zarządzanie gospodarstwami mlecznymi. Oznacza to dbanie o dobrostan zwierząt, ograniczanie użycia chemikaliów i nawozów sztucznych, ochronę gleby i zasobów wodnych oraz optymalne wykorzystanie pastwisk - mówi prezes Mroczkowski

Te wszystkie praktyki niestety są bardzo kosztowne. Stąd konieczność rozwiązań systemowych na poziomie rządowym, które zachęciłyby rolników do zmian i inwestycji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl