W mleczarstwie rozwierają się nożyce cenowe

Według danych GUS-u, w kwietniu średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce wzrosła o 0,5 proc. do 152,27 zł/100 l. Od kwietnia 2020 do kwietnia 2021 mleko podrożało o 14,6 proc. Obecnie cena jest niższa o 1,1 proc. od historycznego maksimum osiągniętego w grudniu 2013 r. gdy płacono 153,93 zł/100 l. Przez osiem lat wiele się jednak zmieniło.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 08-06-2021, 17:28

W mleczarstwie rozwierają się nożyce cenowe /fot. Unsplash

Rosną koszty rolniczej produkcji mleka

Rosną koszty przetwórstwa mleka: ceny paliw, opakowań energii elektrycznej i usług.

Polskie mleczarstwo, gdzie przeważa spółdzielczość, uzyskuje marżę w granicach 1-3 proc.

Wydawać by się mogło, że ponad 1,5 złotego za litr mleka to dużo. Rolnicy wskazują jednak, iż obecna siła nabywcza ceny za mleko jest zupełnie inna niż była 8 czy 10 lat temu. Producenci mleka wskazują, iż koszty produkcji mleczarskiej - nawozy, pasze, czy części do maszyn rolniczych - wzrosły pomiędzy 30-50 proc. Jeśli gospodarstwo zatrudnia pracowników, to koszt pracy wzrósł jeszcze więcej.