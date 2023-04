Andrzej Minarczuk ubolewa, iż niższe ceny otrzymują tylko przetwórcy. Handel, poza masłem, praktycznie nie obniżył cen dla konsumentów. Dalej więc w sklepach na półkach widać sery powyżej 30 zł za kg. Sery, które ze zakładu wyjeżdżają grubo poniżej 20 zł.

Ale to co mnie najbardziej niepokoi to fakt, że w przestrzeni społecznej kompletnie nic nie mówi się o zapaści, jaka z każdym tygodniem tworzy się w mleczarstwie. Komisarz Wojciechowski mówi o lekkiej korekcie cen w europejskim mleczarstwie. Minister rolnictwa "nic nie mogę", którego już nie ma, raczej kompletnie nie rozumiał zasad funkcjonowania branży mleczarskiej - w szczególności spółdzielczej

Zauważa, że organizacje branżowe chyba zajęte są sobą, ponieważ nie udało im się dołączyć do okrągłego stołu, przy jakim minister rolnictwa parę dni temu rozmawiał z rolnikami, a przy którym jednak udało się być wielu przypadkowym działaczom rolniczym.

Po raz kolejny - tym razem bardzo głęboki i trwający już prawie pół roku kryzys - spadł na barki zarządów spółdzielni i ich dostawców mleka.

Prezes Minarczuk uważa, że nikogo nie powinien dziwić fakt wielu (realnych bądź sugerowanych) rozmów nt. połączeń czy przejęć w mleczarstwie. Kończą się mleczarzom zgromadzone z dobrych lat środki finansowe.

OSM w Kosowie Lackim póki co utrzymuje przyzwoitą ceną mleka, lekko powyżej 2 zł za litr.

Jak większość zakładów konsumujemy zgromadzone wcześniej środki. Dotykają nas te same kłopoty co inne zakłady. Nie mniej trwamy samodzielnie na stanowisku i zamierzamy z kolejnego kryzysu wyjść wzmocnieni w myśl zasady co cię nie zabije to wzmocni

- podkreśla prezes Minarczuk