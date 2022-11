Wcześniej wraz z członkami Rady Nadzorczej oraz zaproszonymi gośćmi dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej obchodzony w 2022 r. jubileusz 30-lecia marki Mlekovita oraz dedykowanej przez Radę Nadzorczą i pracowników Prezesowi Dariuszowi Sapińskiemu – twórcy marki Mlekovita i jej sukcesu, który rozwinął polskie mleczarstwo na skalę światową.

Tuż po tej uroczystej chwili, podczas zwiedzania zakładu, poświęcenia nowych inwestycji: linii produkcyjnych na Wydziale UHT i Masłowni oraz nowo otwartego Bistro Mlekovitka dokonał Biskup Tadeusz Bronakowski.

– Nowe inwestycje to nie tylko skala produkcji – to też dbałość o jakość i bezpieczeństwo produkowanej przez nas żywności, by konsument, kupując nasze produkty, miał pewność, że dokonuje najlepszego wyboru. I dlatego nieustannie inwestujemy w rozwój nowoczesnych technik i technologii – aby oferowane produkty były nie tylko nowoczesne, ale też wspierały zdrowie. Nowe obiekty i linie produkcyjne mają służyć przede wszystkim naszym konsumentom

Podczas gdy Prezes w swoim wystąpieniu prezentował strategię firmy Mlekovita i jej osiągnięcia, przekładające się na rynkowy sukces lidera branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, zaproszeni goście akcentowali zasługi kierującego od blisko czterech dekad Mlekovitą Dariusza Sapińskiego.

– Budowniczym, który miał wizję, potrafił do niej przekonać spółdzielców, rolników, władze lokalne czy producentów jest Prezes Dariusz Sapiński. To dzięki niemu niewielkie miasto w województwie podlaskim, którego liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy, stało się polskim, europejskim i światowym symbolem przedsiębiorczości, ale co najważniejsze: kolebką narodzin polskiego mleczarstwa. To właśnie tu narodziło się polskie mleczarstwo

– mówił w swojej laudacji Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr hab. Konrad Raczkowski, nazywając Prezesa Dariusza Sapińskiego ojcem polskiego mleczarstwa.