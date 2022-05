Wdrożenie Zielonego Ładu przyspieszy konsolidację mleczarstwa

Na rynku dość żywe są obawy o niekorzystny wpływ Zielonego Ładu na długoterminowe perspektywy unijnej produkcji rolno-spożywczej. W pesymistycznych scenariuszach szacunki przewidują spadki o kilkanaście procent wolumenów produkcji różnych kategorii, m.in. mleka – zauważa Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Wdrożenie Zielonego Ładu przyspieszy konsolidację rolnictwa i mleczarstwa

Zaznacza jednakże, iż należy pamiętać, że ogólne wytyczne Zielonego Ładu obejmują całokształt unijnego rolnictwa, podczas gdy na poziomie pojedynczych krajów kluczowe znaczenie będą miały indywidualne Krajowe Plany Strategiczne, które na razie są jeszcze przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.

Wysokie wymagania wobec rolników i przetwórców

- Generalnie nie ulega wątpliwości, że realizacja ambitnych celów przewidzianych w ramach Zielonego Ładu wymagać będzie dość daleko idących dostosowań technologicznych i procesowych zarówno od polskich rolników i hodowców, jak i przetwórców żywności. Skutki postulowanego ograniczenia zużycia nawozów i emisji gazów cieplarnianych będą musiały zostać zneutralizowane inwestycjami w poprawę wydajności produkcji i wzrost wytwarzanej wartości dodanej. Są to pożądane kierunki rozwoju polskiego rolnictwa i branży spożywczej, które wskazywaliśmy z resztą od dłuższego czasu – mówi Paweł Kowalski.

Zbyt krótki okres przejściowy

Zauważa, iż będzie to jednak wymagać znaczących nakładów, tym trudniejszych do udźwignięcia, że okres przewidziany na dostosowania nie jest wcale długi, a jednocześnie jego początek nakłada się na trudną sytuację wywołaną przez wojnę w Ukrainie i już teraz bardzo silną presję kosztową. - Oczywiście w ramach Zielonego Ładu i polityki „od pola do stołu” przewidziane jest współfinansowanie tych inwestycji ze środków unijnych – mówi ekonomista.

Zielony Ład wymusi konsolidacje

Dodaje, że polityka polskiego rządu zakłada przy tym utrzymanie wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Jednocześnie jednak to duże podmioty – zarówno hodowle, jak i przetwórcy – mają większe możliwości w zakresie dostosowań wydajności, ze względu na znaczne na tle mniejszych graczy zasoby oraz większe synergie możliwe do uzyskania. - Jak się wydaje, implementacja Zielonego Ładu może zatem nasilić tendencje konsolidacyjne, jako że mniejsze podmioty będą zapewne musiały łączyć siły, a najmniej wydajne z nich mogą stanąć przed koniecznością zakończenia działalności – uważa ekspert sektora rolno-spożywczego w Banku Pekao S.A.