Dnia 30 września br. w odbyła się trzecia konferencja z cyklu Fakty i Mity o mleku realizowana w ramach projektu finansowanego z Funduszu Promocji Mleka. Tym razem wydarzenie odbyło się we Wrocławiu. Udział w konferencji wzięli nauczyciele i uczniowie szkół gastronomicznych oraz osoby, którym zależało na poszerzeniu swojej wiedzy na temat roli mleka w prawidłowej diecie.

We Wrocławiu obyła się konferecja pt. Fakty i Mity o mleku /fot. mat.pras

Właściwości prozdrowotne mleka

Dr Irena Białokoz-Kalinowska zaprezentowała najnowsze fakty ze świata nauki nt. wpływu nabiału i mleka na zdrowie człowieka. Obaliła też internetowe mity – fake newsy – na ten temat.

- Z zawodowego doświadczenia wiem, jak ważna jest rzetelna wiedza na temat odżywiania, w tym spożywania produktów mlecznych. Bezkrytyczne uleganie modom na odrzucenie nabiału w diecie, bez uzasadnionych przyczyn, nierzadko przekazywanym przez celebrytów czy influenserów, bez solidnych podstaw naukowych może skutkować niedoborami cennych składników, co nie pozostaje obojętne dla naszego zdrowia. Dlatego jestem zwolenniczką jak najszerszego przekazywania wiedzy popartej badaniami naukowymi. A wsparcie teorii praktyką, jak ma to miejsce na konferencjach z cyklu Fakty i mity o mleku, by pokazać sposób wykorzystania nabiału w codziennej diecie, uważam za świetny pomysł – mówi dr Irena Białokoz – Kalinowska.

Pokaz kulinarny

Po części teoretycznej, uzupełniającej wiedzę na temat nabiału przygotowano część praktyczną, którą stanowił pokaz kulinarny prowadzony przez dietetyka i szefa kuchni Artura Wesołego. Była to świetna okazja do przyjrzenia się sposobom wykonania kreatywnych przepisów z wykorzystaniem nabiału jako podstawy do dania śniadaniowego, lunchowego i deseru. Uczestnicy chętnie zaangażowali się w przygotowania potraw. Szef kuchni podzielił się także w trakcie pokazu kilkoma tajemnicami kulinarnymi. Zebrani mogli też spróbować nowatorskich mlecznych dań. Uczestnicy wyszli z nową porcją wiedzy i smakowitych, nabiałowych inspiracji. Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom!

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego dowodem była blisko 100-osobowa frekwencja.

Projekt „Fakty i mity o mleku” jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka

