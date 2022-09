Webinar PIM i PAIH o rynku singapurskim

Polska Izba Mleka we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu zorganizowała webinarium pt. "Singapur - możliwości eksportowe dla rynku mleczarskiego".

Singapur, zaraz po Japonii, jest najlepiej rozwiniętym i najbogatszym krajem Azji. Nie bez powodu nazywany jest „Azjatyckim Tygrysem”. Państwo-miasto jest jednym z największych importerów produktów spożywczych. Brak wystarczającej powierzchni rolnej, aby zaspokoić potrzeby ponad 5-milionowej populacji mieszkańców sprawia, że niemal 90 proc. produktów spożywczych pochodzi z importu.

Singapur - możliwości eksportowe dla rynku mleczarskiego

31 sierpnia 2022 roku odbyło się webinarium pt. "Singapur - możliwości eksportowe dla rynku mleczarskiego" zorganizowane przez Agnieszkę Maliszewską, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, w którym wzięły udział: Maja Justyna - Kierownik ds. rozwoju biznesu w Zagranicznym Biurze Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Singapurze oraz Joanna Szwaja-Jacuta – właścicielka i założycielka Sedno Trading Pte Ltd, firmy wprowadzającej polskie produkty na singapurski rynek.

Podczas spotkania skierowanego do firm branży mleczarskiej Kierownik ds. rozwoju biznesu w Zagranicznym Biurze Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Singapurze – Maja Justyna, mówiła o głównych cechach i charakterystyce rynku singapurskiego oraz o szansach i barierach rynkowych. Joanna Szwaja-Jacuta – właścicielka i założycielka Sedno Trading Pte Ltd, dzięki swojemu doświadczeniu omówiła praktyczną stronę wprowadzania produktów na rynek w Singapurze, jego promocję oraz kwestie dotyczące transportu.

Brama do Azji

Singapur importuje ok. 90% żywności, wielkość importu w 2011 roku wynosiła 1046,27 mln SGD. Głównymi dostawcami są: Malezja, Tajwan, Chiny, USA, Korea. Import żywności z Polski wynosi około 782 tys. USD, w tym głównie jaja, mrożony drób, wieprzowina, ryby, warzywa, owoce. Singapurscy konsumenci głównie stawiają na produkty premium oraz produkty bogate w składniki odżywcze.

Webinar był kontynuacją rozmów Agnieszki Maliszewskiej, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, w sprawie polskiego eksportu do Singapuru. Rozmowy te zostały zapoczątkowane podczas Misji Wysokiego Szczebla w Singapurze i Wietnamie z Europejskim Komisarzem do spraw Rolnictwa Januszem Wojciechowskim, w lipcu tego roku. Misja była doskonałą okazją do promowania europejskich produktów mleczarskich. Pokazała również otwartość przedsiębiorców rynku azjatyckiego na kontakty i rozwijanie współpracy z europejskimi producentami branży mleczarskiej.

Pomoc do wprowadzenia produktów do Singapuru

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani wprowadzeniem produktów mleczarskich na rynek singapurski zachęcamy do kontaktu z biurem Polskiej Izby Mleka.

W imieniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Singapurze zapraszamy również do wzięcia udziału w Wydarzeniu Networkingowym połączonym z prezentacjami wybranych krajów regionu CEE i organizowanym przez „Singapore Business Federation”, które odbędzie się dnia 08.09.2022 o godz. 16.00 czasu lokalnego. Kontakt pod adresem: maja.justyna@paih.gov.pl.