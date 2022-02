Wege Siostry nawiązują współpracę z Hochland Polska

Hochland Polska sfinalizował rozmowy prowadzone z Wege Siostry sp. z o.o., rozpoczynając tym samym długofalową współpracę między firmami. Synergia biznesów ma zaowocować rozwojem obydwu marek oraz ich ofert dla konsumentów.







Autor: AT

Data: 11-02-2022, 10:30

Wege Siostry i Hochland planują długofalową współpracę. fot. mat. pras.

Hochland i Wege Siostry nawiązują współpracę

Hochland Polska sp. z o.o. sfinalizował rozmowy prowadzone z Wege Siostry sp. z o.o., rozpoczynając tym samym długofalową współpracę między firmami. Synergia biznesów – doświadczenia, kreatywności i możliwości ekspansji – planowo mają zaowocować różnorodnymi projektami w zakresie rozwoju zarówno obydwu marek, jak i ich ofert dla konsumentów.

Wege Siostry to ceniona i rozpoznawalna marka tworząca szeroką i różnorodną ofertę produktów roślinnych na bazie m. in. orzechów nerkowca. Ponadto pasja działania i chęć rozwoju założycielek firmy doskonale korespondują z celami i wyzwaniami, jakie stawia sobie Hochland Polska.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Hochland rozwija linię zamienników sera

Hochland także dostrzegł ogromny potencjał dla segmentu roślinnego i w lutym 2021 r. wprowadził linię roślinnych alternatyw dla sera pod marką SimplyV, należącą do portfela marek grupy Hochland SE. Produkty spotkały się z pozytywnym odbiorem konsumentów, a trend żywności roślinnej zwiększa sukcesywnie swoją popularność. Dlatego też Hochland Polska widzi we współpracy z firmą Wege Siostry szerokie korzyści i możliwość realizacji różnego typu projektów.

- Decyzja Hochland Polska o rozpoczęciu długofalowej współpracy z firmą rodzinną Wege Siostry powinna przynieść synergię w rozwoju biznesu kategorii roślinnych dla obydwu firm. Rynek roślinnych alternatyw dla nabiału rozwija się w Polsce coraz bardziej dynamicznie, a konsumenci poszukują nowych produktów, które z jednej strony wspaniałym smakiem i funkcjonalnością będą przypominały ser, a z drugiej, nie mniej ważnej strony, będą miały prosty i wartościowy skład - komentuje Katarzyna Halwa, kierownik ds. rozwoju i wdrażania innowacji w Hochland Polska.

Co zyskają Wege Siostry na współpracy z Hochland?

Jak podkreślają twórczynie marki Wege Siostry – Zuzanna Rzymanek i Magdalena Rzymanek- Paczkowska, współpraca z Hochland to możliwość olbrzymiego rozwoju.

- Poszerzenie dystrybucji i dotarcie do szerszego grona klientów, a także doświadczenie specjalistów, do których bez wsparcia firmy Hochland nie mielibyśmy dostępu. Wiemy, że dzięki temu możemy lepiej odpowiadać na potrzeby, które konsumenci cały czas nam komunikują. Po pięciu latach działania dotarliśmy do momentu, w którym poczuliśmy, że musimy zrobić ogromny krok do przodu, ale jednocześnie sami możemy nie udźwignąć tak dynamicznego rozwoju. Do tej pory już 4 razy zmieniliśmy zakład produkcyjny na większy, a przez ostatnie dwa lata liczba zatrudnianych przez nas osób wzrosła czterokrotnie. A przecież wszystko zaczęło się w kuchni naszej mamy! Przyszłość jest roślinna, a naszym marzeniem jest, by dzięki naszym produktom oferta roślinna stała się bardziej dostępna, łatwiejsza w odbiorze i pyszniejsza dla wszystkich chętnych w Polsce i poza jej granicami - dodają.

Jednocześnie Hochland Polska i Wege Siostry pozostają odrębnymi firmami skoncentrowanymi na autorskich działaniach.