Właściwa promocja pomoże wykorzystać potencjał mleczarstwa

Moim zdaniem polskie mleko potrzebuje promocji zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Polska jest czwartym producentem mleka w Europie. Należy jak najbardziej wykorzystywać ten potencjał - mówi Anna Węgłowska, prezes Stowarzyszenia Polskie Mleko.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 02-11-2021, 15:03

Anna Węgłowska, prezes Stowarzyszenia Polskie Mleko

- Można powiedzieć, że produkcja mleka jest jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki. Kilka polskich spółdzielni wysyła swój towar do kilkudziesięciu państw świata. Branża mleczarska zapewnia prace kilkudziesięciu tysiącom pracowników, jak i ogromnej ilości gospodarstw. Wśród hodowców ciągle istniej ogromny potencjał związany z możliwością zwiększenia produkcji. Należy robić wszystko, aby do tego doszło - uważa Anna Węgłowska.

Konsumpcja mleka jest niezadowalająca

Podkreśla, że nieodzowną formą mogąca na to wpłynąć jest popularyzacja spożycia mleka w naszym kraju. Statystyczny Polak spożywa 220 l mleka rocznie. - Wielu uznaje to za dobry wynik. Jednak w porównaniu do spożycia w krajach skandynawskich czy bliższych nam Niemiec, jest to wynik niezadawalający. Przy tym wszystkim nie należy deprecjonować roli Targów czy wydarzeń poza granicami naszego kraju - zauważa.

Promocja mleka wymaga wsparcia

Jej zdaniem, to właśnie podczas dużych międzynarodowych wydarzeń tworzy się nie marka poszczególnych firm, a marka Polskiego Mleka. - Uważam też, że promocja produktów mleczarskich powinna być wspierana przez Państwo. Nie tylko ze względu na oczywiste walory prozdrowotne mleka, ale również w celu wspierania sektora rolnictwa, który nam wszystkim przynosi korzyści - mówi prezes Stowarzyszenia Polskie Mleko.