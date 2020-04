Wojciechowski: Istnieje potrzeba na interwencje na rynku i my dobrze zdajemy sobie z tego sprawę

Są dostępne legalne instrumenty. Musimy jednak mieć środki na interwencję rynkową. Mam przed sobą budżet na 2020 r. i my dokonaliśmy analizy każdej pozycji i każdej możliwości znalezienia środków na interwencję na rynku. Będziemy mieli więcej możliwości pomocy, gdy będziemy znali budżet na przyszły rok. CAP nie jest przygotowana na taki kryzys we wszystkich sektorach - mówił Janusz Wojciechowski.

Podczas tej debaty, w zasadzie wszyscy członkowie Europarlamentu wypowiadali się za środkami wsparcia dla sektora mleka, a prośba o dopłaty do prywatnego magazynowania była wyrażana przez dużą większość partii politycznych.

Przewodniczący EP COM AGRI MEP Norbert Lins (EPP, DE) wezwał Komisarza: “Bądź odważny i użyj swoich możliwości takich jak PSA, masz nasze wsparcie”.MEP Herbert Dorfmann (EPP, IT) podsumował “nie wystarczy powiedzieć że nie mamy pieniędzy”.

MEP Paolo De Castro (S&D, IT) wezwał do użycia rezerwy kryzysowej - Musimy podjąć działania, teraz jest czas na działanie - podkreślił.

MEP Ulrike Müller (RenewEurope DE) naciskała na pilne środki wsparcia i odniosła się do zeszłotygodniowej konferencji RenewEurope z sektorami rolno-spożywczymi, a także MEP Mairead McGuinness (EPP, IE) wygłosił jasne przesłanie: „Widzimy kryzys i chaos na rynkach. Przychodzenie do COM AGRI i mówienie ‘Ja nie mam pieniędzy’ jest po prostu niewystarczające”