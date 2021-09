Wojciechowski o Zielonym Ładzie: obawy wynikiem niedoinformowania

Europejski Zielony Ład jest wielką szansą dla polskiego i europejskiego rolnictwa, w tym mleczarstwa. Wzrosną wydatki na rolnictwo - łącznie polskie rolnictwo otrzyma 34,5 mld euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - mówił Janusz Wojciechowski, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa na 18. Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku. Nie mógł przybyć osobiście, ale z uczestnikami Forum połączył się online z Brukseli.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 10-09-2021, 12:12

Zielony Ład to więcej pieniędzy dla rolnictwa /fot. PTWP

Na wstępie, podziękował branży za wkład w utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej w czasie pandemii koronawirusa.

Jak powiedział komisarz Wojciechowski, w końcu czerwca Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zawarły trudny kompromis w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Wynikiem tego, rolnictwo ma być bardziej przyjazne środowisku i ma zadbać w większym stopniu o dobrostan zwierząt. Równocześnie zmiany mają być korzystne dla rolników i mają im nie utrudniać działalności.

Zielony Ład i strategie WPR

- Dziś jesteśmy na etapie przygotowania narodowych planów strategicznych i to jest szansa na dobre rozwiązania dla mleczarstwa - mówił Wojciechowski.

- Dużo dyskutuje się o Zielonym Ładzie. Są to dwie strategie: Od pola do Stołu oraz Strategia Bioróżnorodności. Wiąże się z tym wiele obaw, jak wzrost cen czy spadek produkcji żywności. Myślę, że te obawy są wynikiem niedoinformowania i nieporozumienia. To wielka szansa - uważa komisarz Wojciechowski.

Dodał, że nie ma tam w zasadzie instrumentów przymusowych, a jedynie wsparcie i zachęty. Jedynym elementem przymusowym jest konieczność odłogowania 4 proc. gruntów rolnych. Początkowo miało być to 10 proc., ale w wyniku negocjacji obszar ten został zmniejszony do 4 proc.

Zielony Ład - zachęty

Zaznaczał, że cały Zielony Ład opiera się na systemie zachęt i jest w pełni dobrowolny. Jako przykład wskazał produkcję ekologiczną, która ma zostać w Unii zwiększona do 25 proc. produkcji żywności.

Obecnie w całej Wspólnocie rolnictwo ekologiczne stanowi około 8 proc., a w Polsce zaledwie 3 proc. Produkcja ekologiczna jest w opinii Komisarza Wojciechowskiego wielką szansą dla polskiego rolnictwa i dla polskiego mleczarstwa. - W wielu krajach działa to bardzo dobrze i u nas też tam może być. Musimy się przygotować na wzrost popytu na żywność ekologiczną. Chciałbym aby mleczarstwo włączyło się w prace nad tymi strategiami - mówił Janusz Wojciechowski.

- Ważną sprawą jest dobrostan zwierząt - to ważny ekoprogram, na którym mogą wiele skorzystać producencie mleka - uważa Komisarz.