Wójt Gminy Kaźmierz odwiedził Hochland Polska

Zenon Gałka, Wójt Gminy Kaźmierz wraz z delegacją odwiedził 13 lipca biura Hochland Polska w Poznaniu, na zaproszenie Piotra Knauera, Prezesa Zarządu Hochland Polska.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 21-07-2021, 11:39

Pretekstem do spotkania była nowa lokalizacja biura Hochland Polska w kompleksie Business Garden przy ul. Pastelowej 12 w Poznaniu, która w najbliższych latach będzie stanowić doskonałe miejsce do pracy i rozwoju zawodowego pracowników. W marcu tego roku biuro zostało oddane do dyspozycji pracowników, partnerów i kontrahentów firmy. W nowej przestrzeni docelowo pracować będzie 70 osób. Choć w czasie pandemii praca ma wymiar hybrydowy, to nowa przestrzeń Hochland została stworzona z myślą nie tylko o dniu dzisiejszym, lecz także o przyszłości stale rozwijającej się firmy.

Wizyta Wójta Kaźmierza wraz z delegacją w Poznaniu była dobrą okazją do zapoznania się z nową lokalizacją Hochland. W biurze, które zajmuje powierzchnię ponad 1000 m² postawiono na nowoczesne rozwiązania umożliwiające zarówno pracę w interdyscyplinarnych zespołach, jak i komfortowe działania indywidualne. Przestrzeń wyróżnia 15 sal konferencyjnych poświęconych markom Hochland, m.in. Almette, Valbon. Każda z nich jest inna i każda wyraża najważniejsze wartości firmy Hochland – w tym rodzinność, wiarę w działania zespołowe i bliskość natury. Spotkanie w nowej siedzibie Hochland nie mogło obyć się bez zwiedzania tego niezwykłego miejsca. Goście mieli okazję zobaczyć między innymi Salę Białą i Salę Czarną - stworzone z szacunku do dostawców mleka. To oni stanowią jedno z kluczowych ogniw działalności Hochland i każdego dnia dokładają swoją cegiełkę do sukcesu firmy. Z kolei sale Węgrów i Kaźmierz przywołują ducha miejsc, w których znajdują się fabryki marki.

Obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną mocno wpłynęły na przebieg wizyty, ale w trakcie spotkania nie zapomniano także o poczęstunku – oczywiście na bazie serków Hochland.

- Współpraca z lokalną społecznością to istotny filar działalności Hochland. Pan Wójt zapewnił, że celem władz Gminy Kaźmierz jest wspieranie ważnych przedsięwzięć biznesowych i społecznie odpowiedzialnych oraz tworzenie dobrego klimatu do rozwoju inwestycyjnego w regionie. W trakcie spotkania ustalano także szczegóły tradycyjnego już Święta Chleba i Sera, które zostało zaplanowane na 28 sierpnia w Kaźmierzu, a którego Hochland jest już tradycyjnie partnerem strategicznym. – podsumował Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.