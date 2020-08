Wrzesień determinuje wybory zakupowe Polaków

Zauważa, że wśród tych produktów są także serki topione, które ze względu na różnorodność smaków pozwalają urozmaicić posiłek dziecka, a także związać ze sobą wszystkie dodatki w postaci wędlin i warzyw, dzięki czemu kanapka nie rozlatuje się w ręce.

- Czy szkolny posiłek małego dziecka różni się w stosunku do tego, nastoletniego? Z pewnością tak! Maluchom warto zrobić kanapkę, z której nic nie wypada w trakcie jedzenia, a starszym dzieciom dodać porcję serka do zjedzenia solo lub połączyć go ze zdrową sałatką warzywną i kaszami. Bo wiek dziecka w znacznym stopniu determinuje jego dietę, o czym warto pamiętać, aby posiłek był chętnie zjadany – mówi Aneta Będkowska.