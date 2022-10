Mleko

Wrzesień przyniósł kolejne wzrosty cen mleka

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 26-10-2022, 12:07

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2022 r. wyniosła 249,66 zł /1 hl i była wyższa o 60,3 proc. niż we wrześniu 2021 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do sierpnia 2022 r. była o 4,5 proc. wyższa.

Wrzesień przyniósł kolejne wzrosty cen mleka /fot. Unsplash