Z początkiem roku wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego programu promocyjno - informacyjnego „Mamy kota na punkcie mleka”. Tak jak w poprzednich latach akcja skierowana jest nie tylko do rodziców i opiekunów najmłodszych, ale przede wszystkim do placówek oświatowych oraz nauczycieli i wychowawców.

Głównym celem inicjatywy jest szerzenie wiedzy na temat korzyści zdrowotnych mleka i jego przetworów, promowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci oraz inspiracja do podejmowania działań sprzyjających zdrowiu. W ramach programu realizowane są m.in. liczne konkursy z ciekawymi nagrodami, materiały edukacyjne, spotkania w szkołach oraz filmy instruktażowe dla nauczycieli.

Odwiedziny w placówkach

Projekt „Mamy kota na punkcie mleka” ma charakter informacyjno-edukacyjny, a jego głównym celem jest promowanie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski. Jednym z czołowych elementów projektu jest organizacja wizyt Kota Mleczysława i Mlecznej Kity w wybranych placówkach edukacyjnych. Spotkania odbywają się w różnych szkołach podstawowych na terenie całego kraju.

Podczas wizyt przedstawicieli kampanii dzieci uczestniczą w specjalnych lekcjach tematycznych, gdzie poprzez zabawę zdobywają wiedzę na temat mleka, jego przetworów oraz ich wartości odżywczych. Lekcje prowadzone są przez bohaterów programu - Kota Mleczysława i Mleczną Kitę. Zainteresowane dzieci biorą udział w mini-zabawach i konkursach związanych z mlekiem. Każdy uczestnik lekcji otrzymuje również drobne upominki z wizerunkami bohaterów.

Dzięki kampanii „Mamy kota na punkcie mleka” najmłodsi dowiadują się m. in. dlaczego warto pić mleko i jeść przetwory mleczne oraz jaką rolę produkty mleczne odgrywają w kształtowaniu zdrowia człowieka. W trakcie kampanii przewidziane są także różnorodne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Każda placówka edukacyjna może wciąż dołączyć

W okresie dziecięcym formowane są nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne, które następnie rzutują na całokształt stylu życia młodego człowieka. Prawidłowe żywienie dziecka jest warunkiem koniecznym zdrowego rozwoju myślowego i fizycznego oraz wzmacniania odporności.

Kampania „Mamy kota na punkcie mleka” sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka dąży do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych już od pierwszych lat życia. Poprzez edukację i świadomość, rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą wspierać dzieci w dokonywaniu zdrowych wyborów żywieniowych.

Placówki, które nie zgłosiły się jeszcze do akcji, wciąż mogą przystąpić do programu, wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy, na stronie www.kochammleko.pl. Po uzupełnieniu najważniejszych informacji dotyczących zgłaszanej jednostki i uczestników projektu, zgłaszający otrzymają dostęp do zamkniętej części serwisu, gdzie znajdą bezpłatne materiały edukacyjne oraz informacje o konkursach i innych aktywnościach przysługujących w ramach programu. Cały proces zgłaszania jest ekspresowy, prosty, a co najważniejsze - w pełni bezpieczny.

Więcej informacji o programie, mleku i produktach mlecznych znajduje się na stronie www.kochammleko.pl oraz na profilu „Mamy kota na punkcie mleka” na portalu Facebook. Program „Mamy kota na punkcie mleka” jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka i realizowany przez Polską Izbę Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

