Wyzwania polskiego mleczarstwa przed nowymi kryzysami

Oprócz pandemii, polskie mleczarstwo może zostać wystawione na kolejne próby - wyzwania i kryzysy. Jak się do nich przygotować?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 22-09-2021, 08:03

Nowe wyzwania przed polskim mleczarstwem /fot. shutterstock.com

Wbrew pierwotnym obawom sektor mleczarski w czasach koronawirusa poradził sobie bardzo dobrze. Polacy nie przestali jeść mleka i jego przetworów, a jedynie przenieśli to spożycie z restauracji do domów. Oczywiście pojawiły się przejściowe problemy z dostawami np. opakowań z zagranicy, problemy związane z brakiem kontenerów w handlu morskim, pojawiły się nowe wymagania sanitarne – zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne jak np. wymóg dekontaminacji przesyłek kierowanych na rynek chiński.

Jako, że polskie mleczarstwo jest uzależnione w dużym stopniu od eksportu, warto przyjrzeć się temu zagadnieniu. Polski eksport mleczarski w pierwszej połowie br. w ujęciu ilościowym był o 9,1 proc. wyższy niż w pierwszej połowie roku 2019 – tj. na długo przed pierwszymi przypadkami zakażeń. Pod względem wartości denominowanej w euro wzrost był podobny, bo wynosił 8,94 proc. W złotówkach wielkość ta wygląda jeszcze lepiej – bo wynosi 15,4 proc. Rzecz jasna w tym ostatnim przypadku olbrzymie znaczenie ma obniżka kursu złotego względem euro, za czym stoi polityka pieniężna NBP oraz wydatki rządowe, zwłaszcza na cele socjalne, powodujące inflację.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Logistyka w eksporcie mleka

Kluczowe dla utrzymania i rozwoju polskiego eksportu jest logistyka. - Rośnie udział Chin i innych krajów Azji w polskim eksporcie wyrobów mleczarskich. Teraz trzeba zrobić wszystko aby nie stracić dotychczasowych kontaktów biznesowych i odbiorców, zabiegać o ograniczenia współpracy w czasie covid, rosnących cen transportu i działań konkurencji. Pilnować też kosztów produkcji i jej jakości - mówi Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Podkreśla, że jest potrzebna nowa fala naszej promocyjnej aktywności nie tylko dyplomacji i polityki, PAIH ale też organizacji i stowarzyszeń biznesowych. W mojej ocenie w obecnej sytuacji dużo zależy od polskich firm sektora TSL aktywnych w Azji. Muszą zrozumieć, ze walka o wolumen przewozów to także ich zadanie szukania nowych odbiorców na polskie produkty - mówi Janusz Piechociński.

W Izbie Polska-Azja szukamy się nowych partnerów, szukamy nowych kanałów dystrybucji, patrzy się choćby z największą uwagą na chiński Projekt Strefy Ekonomicznej Hainan i nowe decyzje chińskich władz w obszarze e-commerce. - W wyrobach mleczarskich w dalszym ciągu mało skutecznie zabiegamy o Malezję, Indonezję i Wietnam. Powiem jasno w obecnej sytuacji rosnącej niepewności: olbrzymi obowiązek spada na liderów rynku mleczarskiego w Polsce - Mlekpol i Mlekovitę. Mają nie tylko największy potencjał produkcyjny ale też i kadrowy w eksporcie. Ten potencjał powinien też pracował w racjonalny, uzgodniony sposób dla reszty producentów i eksporterów - ocenia prezes Izby.

Przygotować się na kolejny kryzys

Koronawirus, lockdowny i inne obostrzenia zmusza do zastanowienia się jak można się przygotować na kolejne kryzysy tego lub innego typu. Jak powiedział Marcin Hydzik, prezes ZPPM podczas Forum Spółdzielczości Mleczarskiej 2021 w Białymstoku, pandemia zmusiła przetwórców do wprowadzenia obostrzeń polegających na zmianach w organizacji pracy, dostosowaniu stanowisk pracy, inwestycji w środki ochrony, zmiany w produkcji produktów spowodowane zmniejszeniem popytu. W 2009r. doszło do gwałtownego załamania cen głównych produktów mleczarskich na rynku światowym.

- Firmy, które niesione falą rynkowego optymizmu gromadziły zapasy np. mleka w proszku w oczekiwaniu na dalszy wzrost cen, bardzo się zawiodły. Jeszcze nie tak dawno, poziom zapasów interwencyjnych OMP zgromadzonych przez Komisję Europejską spędzał sen z powiek wielu producentów, jednakże tym razem do kryzysu nie doszło - zapasy stopniowo trafiły na rynek, nie powodując gwałtownego spadku cen. Kilkanaście lat wcześniej ta sama sztuka niestety nie udała się na rynku masła i cała Europa narzekała na ceny tego produktu. Kryzysy ze swej natury, są trudne do przewidzenia i przygotować się na nie nie jest łatwo. Co zatem można zrobić? - stawiał pytanie Hydzik.

Cały artykuł można przeczytać w Strefie Premium pod tytułem Jak mleczarstwo może przetrwać kolejne kryzysy