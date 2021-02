Wzrost cen mleka obciążył przetwórstwo

Spadł eksport mleczarski do UE, ale wzrósł do Chin

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020r. dostawy mleka do zakładów wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o nieco ponad 2,5 proc., osiągając poziom ok. 9,48 mld kilogramów.

Co ciekawe dostawy były wyższe niż przed rokiem w każdym z kolejnych dziewięciu miesięcy 2020r. i to mimo, że ceny mleka w skupie w pierwszym półroczu nie tylko nieustannie spadały, ale były również niższe niż w pierwszym półroczu 2019r. Dopiero w czerwcu 2020r. zaczęto notować wzrosty cen, które w trzecim kwartale stały się zauważalnie wyższe niż rok wcześniej.

Zgodnie z danymi publikowanymi przez MRiRW we wrześniu 2020 r. cena mleka o standardowych parametrach wynosiła 140,26 PLN/100kg – dla porównania, dwanaście miesięcy wcześniej za 100kg mleka płacono średnio 132,38 PLN. W październiku 2020r. średnia cena wynosiła już 147,52zł/100kg podczas gdy rok wcześniej cena ta wynosiła 135,26 zł/100kg. Zgodnie z sezonowym trendem produkcji mleka, ceny w skupie do końca roku powinny jeszcze wzrosnąć, a być może tendencja ta utrzyma się nawet do lutego lub nawet marca 2021r.