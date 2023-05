Sprzedaż rozpoczęliśmy dopiero w kwietniu. Uważamy, że polski rynek i polscy konsumenci to bardzo ciekawy kierunek naszego rozwoju, a nasz produkt jest w stanie znaleźć tu swoją niszę - mówi nam Jarosław Aleksiejew, dyrektor operacyjny YÖKLMN sp. z o.o.

Jarosław Aleksiejew, dyrektor operacyjny YÖKLMN sp. z o.o: fot. mat. pras.

Czym zajmuje się firma YÖKLMN?

Albert Katana, Portal Spożywczy: Ze strony internetowej YÖKLMN można dowiedzieć się tylko tyle, że oferujecie produkty mleczne w ceramicznych opakowaniach. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o tym i o Firmie? Skąd pochodzicie, co zainspirowało Was do wprowadzenia takiej oferty na rynek, jakie macie doświadczenia z tą ofertą?

Jarosław Aleksiejew, dyrektor operacyjny YÖKLMN sp. z o.o.: Jesteśmy międzynarodową firmą z siedzibą główną w Berlinie (Niemcy) i własnymi zakładami produkcyjnymi w Słowenii, Serbii oraz Polsce. Wszystkie nasze podmioty prawne łączy jedna nazwa - YÖKLMN, gdzie YÖ jest nowoczesnym pozdrowieniem i wskaźnikiem naszej otwartości na wszystko, co nowe, a szereg liter KLMN jest właśnie tą "nowością", która pokazana jest za pomocą łatwego, a jednocześnie zabawnego chwytu wizualnego - jest to zestaw liter z alfabetu łacińskiego. Ponadto dokonujemy adaptacji nazwy naszej marki na każdym z rynków, gdzie jesteśmy obecni, a mianowicie bierzemy pierwszą część nazwy "YÖ" i słowo "Mleko" w języku konkretnego rynku, dzięki czemu otrzymujemy łatwą w odbiorze nazwę marki - "WitajMleko"!

Jakiego rodzaju produkty oferujecie?

Klasyczne produkty mleczne przygotowywane w tradycyjny sposób szeroko znane konsumentom na naszych rynkach! Zasadą przewodnią jest jakość na wysokim poziomie, osiągana z szacunkiem do konsumentów i środowiska!

Skąd pochodzi mleko z którego wytwarzacie swoje produkty?

Pochodzi z certyfikowanych ekologicznych hodowli położonych w regionie mazurskim.

Dlaczego podkreślacie, że przygotowujecie produkty metodą termostatyczną?

Ciekawa, niepowtarzalna tradycja! Większość naszych produktów wytwarzana jest właśnie metodą termostatową - oznacza to, że jogurt dojrzewa bezpośrednio w ceramicznym słoiczku! Dzięki temu procesowi konsystencja jogurtu jest lżejsza i gęstsza, a mleko zachowuje wszystkie przydatne substancje, wspierające zdrowie! Niektóre firmy o zasięgu międzynarodowym piszą, że ich produkty są wytwarzane według receptur termostatycznych w ceramice jak 100 lat temu, a my nie jesteśmy „jak” sto lat temu, jesteśmy tym samym tradycyjnym sposobem gotowania w ceramicznych słoikach. Słoiki ceramiczne, w przeciwieństwie do plastikowych, są naturalnym materiałem, który chroni nasz produkt przed zmianami temperatury. Dodatkową wartością jest to, że oferujemy naszym konsumentom możliwość ponownego wykorzystania słoika w domu!

Od jak dawna działacie w Polsce, co skłoniło Was do wprowadzenia firmy na rynek polski?

Sprzedaż rozpoczęliśmy dopiero w kwietniu. Uważamy, że polski rynek i polscy konsumenci to bardzo ciekawy kierunek naszego rozwoju, a nasz produkt jest w stanie znaleźć tu swoją niszę.

Szklane i ceramiczne opakowania kojarzą się z wyższą ceną - czy to dobre skojarzenie w przypadku oferty YÖKLMN? Czy Wasze produkty należą do kategorii premium, i czy stać na nie polskiego konsumenta? Czym przekonujecie konsumentów do Waszych produktów?

Że cena jest wysoka - to prawda, ale warto użyć nowego określenia z teorii marketingu - "błękitny ocean", bo tam właśnie jesteśmy. Położenie naszych produktów i naszej marki na półkach sklepowych jest wyważone, ponieważ jesteśmy w segmencie sub-premium - nie ma konkurentów nad nami i nie ma ich pod nami. Sprzedajemy styl życia, przyjemność i szczęście. Ile jesteś gotów za to zapłacić? (Bezcenne!) Wizerunek naszego produktu mówi sam za siebie. Mamy naturalny produkt mleczny w ekologicznym opakowaniu!

Czy prowadzicie sprzedaż detaliczną, czy współpracujecie z branżą HoReCa? Gdzie można dostać Wasze produkty?

Nasze produkty sprzedajemy w sklepach detalicznych, sieciach handlowych i poprzez firmy dystrybucyjne.

W jakich krajach działa YÖKLMN, jak tam przyjmowana jest Wasza oferta?

Świetnie! Planujemy wprowadzić nasz koncept i uruchomić własną produkcję w Niemczech jeszcze w tym roku! Również w lipcu rozpoczniemy dostawy naszych produktów BIO do Niemiec i innych krajów w Europie, w tym na Ukrainę, o której nie należy zapominać, bo tamtejsi ludzie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują przynajmniej odrobinę radości, którą naszym zdaniem mogą zapewnić produkty YÖKLMN.

Branża spożywcza odczuwa skutki pandemii, wzrostu kosztów produkcji i inflacji. Przed jakimi wyzwaniami stoi YÖKLMN, jakie macie sposoby by im sprostać, jakie plany rozwoju na przyszłość?

Średnia stopa inflacji na rynku spożywczym przekroczyła 20 proc, ale na nasze produkty ma to najmniejszy wpływ, ponieważ pracujemy w segmencie premium. Tylko mając doświadczenie pracy w okresie pandemii moglibyśmy merytorycznie poruszyć temat jej wpływu na nasze działania. Natomiast na początku YÖKLMN wytyczne dawała nam wojna na Ukrainie. Tak więc nasz projekt biznesowy został już dostosowany do zawirowań, z którymi inni producenci próbują sobie poradzić do dziś.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl