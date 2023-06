Mlekpol wystartował z nową loterią serów żółtych. Na jej uczestników czekają kultowe włoskie skutery i atrakcyjne nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w loterii, należy kupić objęty loterią ser żółty marki Mlekpol w terminie od 1.06. do 31.07., zachować paragon i zarejestrować go na stronie www.naturadobregosera.pl w zakładce „Loteria”. Codziennie do wygrania jest 1000 zł, a w finale – jeden z 5 włoskich skuterów.

Loteria to część ogólnopolskiej kampanii „Natura dobrego sera”, która zakłada edukację klientów w kwestiach pochodzenia wysokiej jakości serów oraz ich wszechstronnego zastosowania w kuchni – na kanapkach i w wielu innych daniach. Aby oddać wyjątkowy charakter serów żółtych, Mlekpol zbudował „Alfabet dobrego smaku.”

Każda litera alfabetu odpowiada konkretnemu produktowi lub potrawie, a prezentowane przepisy zachęcają do większej kreatywności podczas gotowania. Kampania odwołuje się do naturalności i tradycyjnej metody produkcji serów od Mlekpolu, czego efektem jest niski poziom ich przetworzenia. „L jak loteria” doskonale wpisuje się w ten przekaz, oferując nie tylko niezapomniane emocje, ale również szansę na wygranie wyjątkowych nagród.

– Na sklepowych półkach pojawią się sery Mlekpolu w specjalnych opakowaniach z komunikacją loteryjną. Kampania marketingowa realizowana będzie wielokanałowo. W ogólnopolskich oraz tematycznych stacjach TV zobaczymy spot reklamowy, zachęcający do wzięcia udziału w loterii. Równolegle prowadzona będzie szeroka kampania w Internecie (social media, display, strona internetowa), prasie branżowej oraz w aplikacjach zakupowych – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

Szczegóły i regulamin loterii dostępne są na stronie www.naturadobregosera.pl.