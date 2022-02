Zamienniki mleka? "To piłowanie gałęzi, na której siedzi branża"

Kolejne spółdzielnie mleczarskie zaczynają produkcję wyrobów, które zastępują produkty mleczarskie w diecie konsumentów, przyspieszając w ten sposób rozwój nowej kategorii, która kanibalizuje na rynku ich rodzime produkty - mówi nam Piotr Kandyba, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Piotr Kandyba krytycznie odnosi się do wchodzenia przez firmy mleczarskie w produkcję zamienników nabiału. fot. Facebook Piotra Kandyby

Czy zamienniki nabiału to ślepa ścieżka rozwoju dla polskiego mleczarstwa? Jakie są alternatywy?

Jak były członek Polskiej Izby Mleka ocenia obecną działalność organizacji?

Jak widzi przyszłość polskiego mleczarstwa? Zapraszamy do lektury rozmowy z Piotrem Kandybą:

Zamienniki mleka ślepą uliczką dla branży?

- W supermarketach półki pełne są produktów mlekopodobnych w różnych asortymentach. Żeby było tego mało, kolejne spółdzielnie mleczarnie zaczynają produkcję wyrobów, które zastępują produkty mleczarskie w diecie konsumentów, przyspieszając w ten sposób rozwój nowej kategorii, która kanibalizuje na rynku ich rodzime produkty - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Piotr Kandyba, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich i radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

- Nie zdziwię się jak za chwilę okaże się, że spółdzielnie mleczarskie, zamiast skupować mleko zgodnie ze statutem, zaczną skupować od rolników/udziałowców owies, migdały, soję lub orzechy, aby wyprodukować produkty wypierające mleczne produkty i piłując gałąź na której siedzą - mówi Piotr Kandyba.

Produkcja zamienników oznaką słabości polskiego mleczarstwa?

W jego opinii, produkcja i sprzedaż substytutów mleka wraz z produktami mlecznymi przez spółdzielnie mleczarskie świadczy o słabości mleczarstwa polskiego, które jako nieliczne w sektorze żywnościowym oparło się potężnym korporacjom międzynarodowym.

- Teraz nie jest w stanie oprzeć się modzie na substytuty mleka i nie potrafi obronić pozycji mleka w diecie Polek i Polaków. Mleczarstwo polskie, dzięki środkom unijnym, zainwestowało w bazę skupową, w technikę i technologię, ma wykształconą kadrę i inteligentnych udziałowców, którymi są rolnicy - twierdzi wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Brak strategii dla mleczarstwa

Jak mówi nasz rozmówca, brak strategii krajowej, jedności w branży oraz słabość organizacji branżowych, które wydawały i wydają pieniądze na projekty nie mające dużego znaczenia w kształtowaniu się postaw konsumenckich, spowodowały, że branża mleczarska stoi w rozkroku.

- Prawdą jest, że ostatnimi laty nie mieliśmy szczęścia do ministrów rolnictwa, którzy, zamiast wspierać branżę, motywować ją do przygotowania i przyjęcia strategii, tak jak jest to w innych państwach, pozwolili na rozdawanie pieniędzy z funduszy mleczarskich organizacjom, po to żeby siedziały cicho i nic przeszkadzały realizować strategii nacjonalizacji mleczarstwa poprzez zmianę statutu spółdzielczego i wprowadzenie swoich kolesi do rad nadzorczych i zarządów. Będąc w Polskiej Izbie Mleka wypowiadałem się twardo przeciwko zakusom PiS-u, mówiłem też o braku jedności w branży i braku wieloletniej strategii mleczarskiej oraz wydawaniu pieniędzy na lewo i prawo, często wzbogacając członków swoich rodzin i znajomych. Ciekaw jestem, jaka notatka powstała po Walnym Zgromadzeniu PIM, co w niej się ostatecznie znalazło po mojej wypowiedzi, czy został przeprowadzony audyt przez zewnętrzną firmę, czy jednak wielu spuściło głowy i zamieciono wszystko pod dywan? Chciałbym zobaczyć wyniki tego audytu. Chcę zobaczyć strategię branży, którą ja chciałem przygotować - mówi Piotr Kandyba.

Słaba prasa mleka

W ocenie Kandyby, już od co najmniej 15 lat mleko ma w Polsce słabą prasę.

- Pamiętam naprawdę dobrą kampanię „Pij mleko, będziesz wielki”, która miała temu zapobiec. Szkoda, że nie była kontynuowana. Projekt „Mleko w szkole” tez miał zapobiec spadku konsumpcji produktów mlecznych. To też moim zdaniem spartaczono i co roku ministerstwo kombinowało jak się wycofać z tego projektu - dodaje.

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że od pewnego czasu mówi się też o trendzie konsumenckim na świecie, w którym zastępuje się mleko i produkty mleczne innymi produktami, takimi jak: napoje sojowe, owsiane, migdałowe, orzechowe, sojowe itp., sery bez mleka, jogurty bez mleka itp.

- Przez pewien czas branża mleczarska w Polsce bagatelizowała sytuację, później zaczęła pracować nad nowymi produktami, które dawały nadzieję na obronę status quo. Mówię tu o produktach GMO free, produkty bez laktozy czy ekologiczne. Wprowadzono też trochę bardzo dobrych nowości rynkowych, przykładem są wysokobiałkowe produkty dla sportowców Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita - ocenia Piotr Kandyba.

Ser bez mleka zaszkodzi OSM Łowicz?

Nasz rozmówca przywołuje przykład OSM Łowicz, która, ku zaskoczeniu branży, zaproponowała ser bez mleka.

- Mówiłem o tym kilka lat temu, że to zły kierunek. Na miejscu rolników, udziałowców, wtedy jednej z najważniejszych firm mleczarskich w Polsce, przeciwstawiłbym się takim decyzjom. To szkodziło wizerunkowi firmy z Łowicza i całej branży mleczarskiej. Obniżało wartości mleka i serów. Moim zdaniem lepiej było pracować nad nowymi produktami mleczarskimi o wyższej zyskowności. Takich produktów na całym świecie jest bardzo dużo. - uważa.

Kandyba jest zdania, że branża mleczarska, wprowadzając na rynek produkty mlekopodobne, szkodzi sama sobie.

- Renomowane firmy mleczarskie wprowadziły lub za chwilę wprowadzą produkty, które będą „zabijały” rodzime produkty mleczne. Moim zdaniem jest to strzał w kolano i sądzę, że rolnicy powinni zdecydowanie zaprotestować. Spółdzielnia mleczarska powinna według statutu skupować mleko od rolników, udziałowców i przerobić je w zakładzie. To powinno być najważniejszym celem spółdzielni. A organizacje branżowe powinny zacząć myśleć o przyszłości i wspólnych przedsięwzięciach. Za chwilę wszyscy będą obwiniali Unię Europejską i strategię „Od pola do stołu” nie robiąc nic w zakresie naszej polskiej strategii - uważa wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Jaka przyszłość czeka polskie mleczarstwo?

- Dziękuję tym wszystkim, którzy trzymają ze mną kontakt i którzy chcą, aby nasze mleczarstwo przetrwało nie tylko następne 10 lat i było dalej polskie, kiedy większość ludzi, którzy je tworzyło odejdzie na zasłużone emerytury. Szkoda, że większość z nich poświęciła całe życie zawodowe na budowę fantastycznej branży, a teraz przez brak decyzji, pobłażanie niektórym osobom i zamiatanie problemów pod dywan chce to wszystko zaprzepaścić. Czasy się zmieniły, to ostatni dzwonek na to, aby mleko, wyroby z niego i cała branża powróciły na swoją zasłużoną pozycję - puentuje Piotr Kandyda.