Zarząd PIM obradował w Poznaniu

Do GMO warto podchodzić ostrożnie

Przypomnijmy skład zarządu PIM - Edward Bajko (prezes) oraz Dariusz Sapiński i Zbigniew Kalinowski (viceprezesi), Grzegorz Gańko i Peter Knauer (członkowie Zarządu), Agnieszka Maliszewska (sekretarz), Paweł pasternak (skarbnik). W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

To było bardzo dobre, konstruktywne spotkanie, wiele dyskusji na temat obecnego kształtu polskiego sektora mleczarskiego, a także wyzwań, jakie stawia przed nami strategia „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodności” - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Biura PIM. - Taka forma dwudniowych spotkań jest szansą na wymianę poglądów, ale także okazją do lepszego poznania firm zrzeszonych w naszej organizacji. Serdecznie dziękuję Panu Piotrowi Robakowi i KERSJI za gościnę i myślę, że takie spotkania w firmach zrzeszonych w PIM będziemy teraz robić częściej.

Polski sektor mleczarski czeka wiele zmian w obliczu wyzwań stawianych nam przez zmieniające się prawo unijne. Dlatego Polska Izba Mleka jest żywo zainteresowana propozycją wspólnych przedsięwzięć zaproponowanych przez ZPPM. Przypomnijmy, że ta współpraca między PIM a ZPPM w dokonały sposób przebiegała w czasie wybuchu pandemii COVID-19 i jest kontynuowana.

Zarząd dyskutował o kierunkach rozwoju PIM, także w zakresie współpracy międzynarodowej. Podkreślano, że obecnie mamy niepowtarzalny moment oddziaływania na kierunki rozwoju polskiego sektora mleczarskiego, przez funkcję wiceprezydenta w COGECA sprawowaną przez Agnieszkę Maliszewską.