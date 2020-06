Zarządzanie energią w branży mleczarskiej (debata)

- Nasz zakład w Mrągowie, którym kieruje, potrzebuje łącznie 10-11 MWh energii na dobę. Staramy się mieć elastyczne źródła energii i sami w nie inwestujemy - powiedział Marcin Piwowarczyk, dyrektor zakładu SM Mlekpol, ZPM w Mrągowie. Jak mowił, zakład w Mrągowie przerabia do 1,3 mln litrów mleka na dobę, na co zużywa 4,5-5 MWh. Teraz nowo uruchomiona proszkownia z mocą przerobu do 3 mln litrów na dobę, co zużywa dodatkowe 5 MWh. - Łącznie potrzebujemy w samym Mrągowie 10-11 MWh. Staramy się więc sami mieć alternatywne źródła energii - powiedział Marcin Piwowarczyk.

- Jesteśmy tuż przed uruchomieniem systemy kogeneracji - mamy już umowę z PGNiG i będziemy mogli samodzielnie wytwarzać około 4 MWh, co dam nam duże zabezpieczenie energetyczne - podkreśla dyrektor zakładu SM Mlekpol, ZPM w Mrągowie. Dodatkowo zaznaczył, że w zakładzie jest duża powierzchnia dachów. - Przymierzamy się do instalacji fotowoltanicznych na tych dachach. Może uda się nam to zrealizować w przyszłym roku. Wierzymy, że fotowoltanika może zabezpieczyć i wspomóc nasze potrzeby energetyczne - dodał dyrektor Piwowarczyk.

Zauważył, że Mlekpol, podobnie jak Mlekovita czy Polmlek, ma problem iż jest firmą wielkozakładową. - Opłaca się nam zawierać jedną umowę na dostawy energii, ale niestety w różnych rejonach, gdzie mamy oddziały są różni dostawcy prądu. W województwie warmińsko-mazurskim jest to firma Energa, która nie zawsze chce się z nami porozumieć i jest mało elastyczna - ubolewał Marcin Piwowarczyk.

Z kolei Laktopol stara się optymalizować produkcję w taki sposób, aby była jak najmniej energochłonna. - Skupiamy się za zarządzaniu zużycia energii - powiedziała Monika Czapska - Zych, dyrektor zakładu SM Laktopol. Przez zarządzanie zużyciem energii, dyrektor Czapska-Zych rozumie takie rozłożenie produkcji, aby odbywała się ona w czasie, gdy koszty są mniejsze. - Mamy taryfę B24 i możemy umiejętnie rozłożyć produkcję, aby nie zwiększać poboru energii. Ponadto, mamy strażnika mocy, który pilnuje, aby właśnie nie przekraczać przydziału mocy i pomaga umiejętnie rozłożyć produkcję - mówi Monika Czapska - Zych. Jako kolejny przykład zarządzania energią podała zawieranie umów na dostawy prądu na dłuższy czas oraz organizowanie przetargów na dostawy, dzięki czemu można uzyskać niższą cenę. Dodała, że zakład planuje budowę kogeneracji. - Jak każdy zakład mleczarski wytwarzamy sporo ścieków. Chcemy je przerabiać w naszej biogazowni i w efekcie czego wytwarzać własną energię elektryczną z gazu ziemnego i biogazu - mówiła dyrektor zakładu SM Laktopol.